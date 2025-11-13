"Terörsüz Türkiye" komisyonunun toplanma tarihi belli oldu
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, kamuoyundaki ismiyle "Terörsüz Türkiye" komisyonu, 18 Kasım 2025 tarihinde Salı günü saat 15’te toplanacak.
Terörsüz Türkiye adıyla bilinen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18 Kasım 2025 tarihinde Salı günü saat 15’te toplanacağı bildirildi.
Komisyon toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın sunum yapacağı ifade edildi.
Gündem
