  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı

Gürcistan'da düşmüştü! MSB açıkladı: C-130'un kullanımı durduruldu

Hükümetten geri vites! Fransa'da yeni emeklilik kararı...

Şehitlerimizden geriye yürek burkan hikayeleri kaldı! Görev için Azerbaycan’a gitmişlerdi

31 milyonluk kamu zararı iddiası! CHP’li belediyelerde bir vurgun daha

İsrail zindanlarından kurtulan Filistinli esire bir güzel haber daha

‘Karanlık Erol’ kararı gurbetçileri kızdırdı: Hakaretleri yanına kar kalmayacak!

Gezi zekalıların yüzüne vurun bunları! Bakın bakın yanan ormandaki otellere bakın!

Yolsuzluk davalarından yargılanan Netanyahu herkese yalvarıyor. Siyonist katilin derdi hırsızlık!

Kaçın! Kadın sürücü… Durduk yere otoparkı savaş alanına çevirip 5 metreden aşağı uçtu
Siyaset "Terörsüz Türkiye" komisyonunun toplanma tarihi belli oldu
Siyaset

"Terörsüz Türkiye" komisyonunun toplanma tarihi belli oldu

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
"Terörsüz Türkiye" komisyonunun toplanma tarihi belli oldu

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, kamuoyundaki ismiyle "Terörsüz Türkiye" komisyonu, 18 Kasım 2025 tarihinde Salı günü saat 15’te toplanacak.

Terörsüz Türkiye Komisyonu yapılacağı tarih belli oldu.

Terörsüz Türkiye adıyla bilinen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18 Kasım 2025 tarihinde Salı günü saat 15’te toplanacağı bildirildi.

Komisyon toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın sunum yapacağı ifade edildi.

Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı
Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı

Gündem

Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı

Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!
Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!

Dünya

Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!

Terörsüz Türkiye sürecini hedef alıp Devlet Bahçeli’ye alçakça hakaretler etmişti: Emekli Albay Özeller tahliye edildi!
Terörsüz Türkiye sürecini hedef alıp Devlet Bahçeli’ye alçakça hakaretler etmişti: Emekli Albay Özeller tahliye edildi!

Gündem

Terörsüz Türkiye sürecini hedef alıp Devlet Bahçeli’ye alçakça hakaretler etmişti: Emekli Albay Özeller tahliye edildi!

DMM’den flaş açıklama! Türkiye Hindistan’daki terör iftirasını reddetti
DMM’den flaş açıklama! Türkiye Hindistan’daki terör iftirasını reddetti

Gündem

DMM’den flaş açıklama! Türkiye Hindistan’daki terör iftirasını reddetti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı
Gündem

Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kontrolden çıkan bir aracın karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen katliam gibi kazada anne ve oğlu vefa..
Balıkesir'de korkutan deprem
Gündem

Balıkesir'de korkutan deprem

Balıkesir Sındırgı'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ASELSAN’dan 1,1 milyar avroluk dev hava savunma anlaşması
Gündem

ASELSAN’dan 1,1 milyar avroluk dev hava savunma anlaşması

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 1 milyar 122 milyon avro değerinde yeni sözleşmeler imzalandı. 2027-2030 arasında teslim edi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23