‘Terörsüz Türkiye’ hedefine yaklaşıldı! Terör örgütü PKK, Zap’tan da çekildiklerini açıkladı

“Terörsüz Türkiye” süreci, ülkemizin birliği ve barışı için başarılı şekilde devam ederken, terör örgütü PKK’dan yeni bir adım geldi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında silah bırakma ve faaliyetleri durdurma kararı alan terör örgütü PKK, yurt içindeki terörist unsurlarını çekmesinin ardından, Hakkari sınırının diğer tarafındaki Zap bölgesinden de çekildiklerini duyurdu. PKK’ya yakın yayın organlarında yer alan açıklamaya göre terör örgütü, Hakkari sınırındaki Zap alanından, örgüt mensuplarını çekti. Açıklamada, “16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır” denildi. Akit’e konuşan uzmanlar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bugün 17’nci kez toplanarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ı dinleyecek olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun başarılı bir çalışma sürecine imza attığını belirterek, gerek komisyon toplantılarının barış ve kardeşlik yolundaki olumlu çalışmaları, gerekse DEM Parti ve PKK’nın attığı kalıcı adımların “Terörsüz Türkiye” hedefini mümkün kılacağını belirtiyorlar.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE TERÖRSÜZ BÖLGE HEDEFİNE ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ”

Sürecin ilerleyişine ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Güvenlik Analisti, Stratejist İbrahim Keleş: “Türkiye’nin bir yılı aşkın süredir terörün bertaraf edilmesine yönelik çabalarının sonucunu hep birlikte takip ediyoruz. Önce terör örgütünün Irak’ta silah bırakması, ardından sınırımıza yakın bölgelerdeki terör kamplarını boşaltmaya başlaması, sözden fiile geçildiğinin net bir işareti. Tabii 27 Şubat’ta Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrı, Türkiye’nin yanı sıra Irak, Suriye, İran ve Avrupa’daki tüm terör unsurlarını kapsamaktadır. İlk aşamada Kandil’in boşaltılması, ardından kampların boşaltılması, iyiye dönük bir gelişme. Bu süreçle eş zamanlı olarak, Türkiye’de de Meclis Başkanımızın başkanlığındaki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları da istişari seviyeden daha öteye geçme aşamasına geldi. Henüz İran’daki ve Avrupa’daki terör örgütü unsurları kendilerini lağvetmek üzere bir adım atmadığı gibi, özellikle Suriye’deki PKK/YPG/SDG unsurları 10 Mart’ta Suriye yönetimiyle imzaladıkları mutabakata da riayet etmediler. Bu süre bir buçuk ay sonra, yani 31 Aralık’ta son buluyor. Bu konuda çekincelerimiz olmakla birlikte, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine adım adım yaklaşıyoruz. Ülkemizde ve bölgede terörün bitmesini arzu etmeyen devletlerin olmasına rağmen, bu sürecin başarıya ulaşacağını söyleyebiliriz” görüşünü dile getirdi.

“TÜRKLERLE KÜRTLERİN KADER BİRLİKTELİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK KAZANÇTIR”

Eski HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen de terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya ilişkin şunları aktardı: “Azalmış da olsa PKK’nın önce Türkiye’deki silahlı unsurlarını sınır dışına çıkarması, sonra da Türkiye’nin sınır güvenliği açısından önemli olan Zap gibi bölgelerden çekilme kararı alınması, önemli bir gelişmedir. Herkesin son derece dikkatli, ama sorumluluk üstlenmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Atılan hiçbir adımı hafife almamak, küçümsememek gerekir. Çok ağır bedeller ödediğimiz ve bize büyük kayıplar doğuran, önümüzdeki dönemi de tehdit eden bu sorunun çözümü noktasında, sembolik düzeydeki adımların bile kıymetini görmek ve buradan Ortadoğu için kalıcı bir barış çıkartmanın iradesini sergilemek gerekiyor. İsrail tehdidinin gün geçtikçe yoğunlaştığı bir ortamda, Ortadoğu’da Türklerle Kürtlerin kader birlikteliğini güçlendirecek girişimler ve çabalar herkes için büyük bir kazanç sağlayacaktır.”

