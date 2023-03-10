Terörle mücadeleyi HDP ile kol kola mı yapacaksınız?

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, daha aday belirleme aşamasında dağılmanın eşiğine gelen ve dışarıdan yapılan müdahaleyle bir arada tutulmaya çalışılan altılı “kriz masasına” yönelik akıllara gelen zor soruları Akit aracılığıyla ortaya koydu.

Kazanımlar heba olacak

Masanın kaos üretmekten öteye geçemeyeceğini vurgulayan Refik Özen, şunları dile getirdi: “Daha adaylık belirleme aşamasında çıkan ilk sorunda bu kadar kriz yaşayan masanın, Türkiye’nin geleceğine dair kaostan başka bir şey vadetmediği ortaya çıkmış oldu. Hele hele Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren dış politika, terörle mücadele ve Türkiye’nin uluslararası alanda hak ve çıkarlarının müdafaası konusunda bu benzemezlerin gelecekte yeni kaosların habercisi olduğunu görüyoruz. Libya’da elde ettiğimiz kazanımlar hakkında ne yapacaklar? Kılıçdaroğlu gerek Libya gerekse Doğu Akdeniz için ‘orada ne işimiz var’ diyordu. Azerbaycan’da Karabağ’ın özgürlüğe kavuştuğu İkinci Karabağ Savaşı sırasında, CHP’liler, ‘oraya cihatçı gönderdiğimizi’ ileri sürerek eleştirilerde bulunuyorlardı. Yeniden Ermenistan Azerbaycan’a saldırırsa ne yapacaklar? PKK/PYG ile mücadelede, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı tezkere oylamasında CHP ve HDP birlikte red oyu vermişlerdi. Yine aynı tutum içinde mi hareket edecekler? Es kaza iktidara gelecek olurlarsa, Türkiye terör örgütüne karşı operasyonlara son mu verecek? Bu konuyla alakalı kamuoyuna hiçbir açıklama yapmadılar.

ABD’nin çıkarları mı savunulacak?

Böyle bilinmezlikler ortadayken bu masanın güven verdiğini iddia etmek kadar saçma bir şey olamaz. Yeni bir krizin ortaya çıkmayacağını kimse iddia edemez. Çünkü kriz, masada duruyor. İsveç ve Finlandiya’nın NATO adaylığıyla ilgili ne diyecekler? PKK’lı teröristlerin bu iki ülkeden iadesine ilişkin Türkiye’nin taleplerinden vaz mı geçecekler? Ukrayna-Rusya savaşında izlediğimiz denge politikasını nasıl sürdürecekler? ABD’nin talimatıyla Rusya karşısındaki blokta mı yer alacaklar? Bu bilinmezlikler bütün Türkiye’nin şu anda merak ettiği konular. Bunlarla alakalı herhangi bir şey söylediklerini duymadık. Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı, Türkiye’nin çıkarlarını mı, yoksa ABD’nin çıkarlarını mı ön planda tutacak?

Kılıçdaroğlu'na PKK seviniyor

Şu anda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sevinenlere bakınca kafalarda çok ciddi sorular oluşmuş durumda. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına FETÖ, PKK/YPG unsurları seviniyor. Ne kadar Türkiye düşmanı oluşum varsa Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda çok mutlular. Bu neyin habercisidir? Bu gerçekleri milletimiz engin feraseti ile mutlaka değerlendirecektir. İnşallah halkımızı Türkiye düşmanlarını mutlu edecek bir karar vermeyeceklerdir. Son yirmi senedir olduğu gibi.”

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