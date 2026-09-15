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Dünya Teröristlerin psikolojisi bozuldu! Siyonist asker intihar etti
Dünya

Teröristlerin psikolojisi bozuldu! Siyonist asker intihar etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Teröristlerin psikolojisi bozuldu! Siyonist asker intihar etti

Abluka altında tuttuğu Filistin'de soykırım yapan İsrail ordusunda bir yedek asker daha intihar etti.

Bebekleri, çocukları, kadınları ve yaşlıları ayırmadan katleden eli kanlı Siyonistler kafayı bozdu.

İsrail'de yayımlanan Arutz Sheva gazetesinin haberinde, ülkenin orta kesiminde bir yedek askerin ölü bulunduğu belirtildi.

Haberde, söz konusu olayın son aylarda yedek askerler arasında görülen bir dizi intihar vakasının devamı olduğu vurgulandı.

İsrail ordusu ise yedek askerin ölüm nedeninin henüz netleştirilmediğini savunurken, olaya ilişkin soruşturma açıldığını açıkladı.

 

2025 yılında 22 İsrail askeri intihar etti

Bu ay başında yedek birliklerde görev yapan 46 yaşındaki bir İsrail askeri intihar etmişti.

Haaretz gazetesinin haberine göre, 2025 yılında görev başındayken 22 İsrail askeri intihar etmiş, bu durum İsrail ordusunda son 15 yılda en yüksek yıllık intihar sayısı olarak kayıtlara geçmişti.

İsrail'de, orduda intihar vakalarında görülen artışın, Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıların yol açtığı psikolojik travmalarla bağlantılı olduğu vurgulanıyor.

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