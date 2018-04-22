Teröristlerin inlerine girildi: 16 bin 650 terörist öldürüldü

Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen, bayram gününü kana bulamaktan, çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik 24 Temmuz 2015'ten bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 16 bin 650 terörist etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde atılan adımlarla terörün 30 yıldır akıttığı kan 2013'te "Çözüm Süreci" ile durduruldu. Ancak Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 22 Temmuz 2015'te 2 polisin evlerinde uyurken şehit edilmesiyle bozulan sürecin ardından terör örgütü YPG/PKK'yı bitirmeye yönelik hem yurt içi hem de yurt dışında operasyonlar başlatıldı.

Jandarma, polis, asker ve MİT personeli el ele vererek "tek yumruk" şeklinde terör örgütünü bitirmek için harekete geçti. Güvenlik güçleri, YPG/PKK'nın yığınak yaptığı başta Diyarbakır ve Şırnak olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde adeta "süpürme" operasyonları yürüttü.

Havadan F-16 savaş uçakları ve silahlı insansız hava aracı (SİHA), karadan ise tam donanımlı operasyon timleri, teröristlere nefes aldırmadı. Ülke genelinde barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen hain saldırılarını sivillere yönelik de sürdüren YPG/PKK'lı teröristlere, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki operasyonlarla ağır darbe vuruldu.

Güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmemek için ev, cami, okul, cadde ve sokaklara patlayıcı tuzaklayan ya da pusu kuran YPG/PKK'lı teröristlerin şehir merkezlerinde düzenlediği bombalı eylemlerde çok sayıda sivil de hayatını kaybetti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 24 Temmuz 2015 ile 20 Nisan 2018 tarihlerini kapsayan yaklaşık 3 yıllık zaman diliminde, terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırılarda polis, asker ve koruculardan oluşan 1047 güvenlik görevlisi şehit oldu, 393 sivil yaşamını yitirdi. Bu eylemlerde 4 bin 400'ün üzerinde güvenlik görevlisi ile 2 bin 200'den fazla vatandaş yaralandı.

BOMBALI EYLEMLER YAPTILAR

Eli kanlı terör örgütü, gerçekleştirdiği kanlı saldırılarında güvenlik güçlerinin yanı sıra genç, yaşlı ve çocuk ayırımı yapmaksızın sivilleri de hedef aldı.

Doğu ve Güneydoğu'da güvenlik güçlerinin kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlarda ağır kayıplar veren ve arkasında halk desteği bulamayan terör örgütü PKK, bu kez şehir merkezlerinde bombalı eylemler gerçekleştirdi.

Teröristler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Van'da AK Parti İl Başkanlığı önündeki polis noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Saldırıda 50'si sivil, 4'ü polis 54 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da, Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğüne ait Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerinin bulunduğu ek bina yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştiren PKK'lı teröristler, 2'si polis 11 kişiyi şehit etti, 100'ün üzerinde vatandaşın yaralanmasına neden oldu.

Elazığ'da, İl Emniyet Müdürlüğüne PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 3 polis şehit oldu, sivillerin de aralarında yer aldığı 100'e yakın kişi yaralandı.

İstanbul'da ise Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından saat 22.29'da, 45 saniye arayla Vodafone Arena yakınlarında 2 terör saldırısı meydana geldi. Saldırılarda 37'si polis, 8'i sivil olmak üzere 45 kişi şehit oldu. Yaralanan 165 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Kayseri'de de Komando Tugay Komutanlığından çarşı iznine çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yönelik bombalı araçla yapılan saldırıda14 asker şehit düştü, 54 asker ile bir sivil yaralandı.

Uzmanlar, güvenlik güçlerince Doğu ve Güneydoğu'da kararlılıkla sürdürülen operasyonlarda terör örgütünün büyük kayıp verdiğini, örgütün yaşadığı üye, mühimmat ve moral kaybını hain saldırılarla kapatmaya çalıştığını belirtti.

İNSANLARI KATLETTİLER

Güvenlik güçlerinin kırsal ve şehirlerdeki kararlı operasyonlarıyla büyük darbe alan bölücü terör örgütünün, 2016'nın son dönemindeki hedefi bölgedeki siyasi aktörler ve muhtarlar oldu.

Bölgedeki aşiret liderleri ve yöre halkının büyük tepkisiyle karşılaşan terör örgütü, saldırılarında siyasetçileri de hedef aldı. Örgüt sorumlularının, kendileri gibi düşünmeyen siyasetçilerin hedef alınacağını açıklamasının ardından harekete geçen PKK'lı teröristler, siyasetçilere yönelik kanlı saldırılarını daha da artırdı.

Teröristler, Hakkari'de 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 1. sıra adayı Ahmet Budak, İçişleri Bakanlığınca Erciş Belediyesi Meclis üyeliği için görevlendirilen Latifiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Şerif Doğu, AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in yanı sıra son olarak Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Bölüklü Köyü Muhtarı Salih Güven'i katletti.

Mardin'de Derik Kaymakamlığına PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

KANLI EYLEMLER 2017'DE SÜRDÜ

Diyarbakır'da, 1 Temmuz'da AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan, evinin önünde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Van'da 2 Temmuz'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği silahlı saldırıda öldürüldü.

Tunceli'de 12 Temmuz'da sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz terör örgütü PKK tarafından katledildi. Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos'ta teröristler ile sağlanan sıcak temasta yaralanan 2'si güvenlik görevlisi 3 kişiden bir başçavuş ile 16 yaşındaki Eren Bülbül şehit oldu.

Şırnak Yeşilyuva Mahallesi'nde 31 Ağustos'taki saldırıda ise Uludere Belediye Başkanlığı için 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den aday olan güvenlik korucusu Mehmet Paksoy, PKK'lı teröristlerce evinin önünde katledildi.

16 BİN 650 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Terör örgütünün hain saldırıları karşısında gerek yurt içi gerekse yurt dışında terörle mücadele eden güvenlik güçleri, 24 Temmuz 2015 'ten sonraki yaklaşık 3 yılda başarılı operasyonlara imza attı.

Genelkurmay Başkanlığı ile polis ve jandarma yetkililerinin verdiği bilgilere göre, yurt içi ve dışında devam eden hava ve kara operasyonlarında 16 bin 650 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nin Doğu ve Güneydoğuda yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi ve çetin kış şartlarda dahi hız kesmeden devam etti.

Güvenlik güçleri, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Bitlis, Van, Tunceli ve Siirt başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğudaki kırsal alanlarda kar, tipi, yağmur ve çamur dinlemeden dağ, taş dolaşarak teröristlerin peşine düştü.

Kış koşulları nedeniyle zor şartlarda kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı kırsal alanlarda orta ve büyük çaplı operasyonlar düzenleyen güvenlik güçleri, zaman zaman soğuk havaya rağmen nehir ve derelere de girerek mağaralarda terörist aradı.

Kış şartlarındaki olumsuzluklara rağmen kararlılıkla yürütülen operasyonlarda PKK'nın birçok sözde eyalet sorumlusu öldürüldü.

Ağır kayıplar verilmesi ve örgütün sözde sorumluların etkisiz hale getirilmesinin terör örgütüne büyük moral bozukluğu yaşattığı belirtildi.

YERLİ SİLAHLAR ETKİN ROL OYNADI

NATO'nun en büyük ikinci ordusu olma özelliğini taşıyan TSK, envanterine giren yerli silahlarla hem gücünü artırdı hem de yurt içi ve dışında terörle mücadelede etkin rol oynadı.

Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi sayesinde dışa bağımlılığını azaltan TSK, taktik ve operatif sınıfta gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeydeki insansız hava araçlarıyla (İHA) dikkati çekiyor.

Terörle mücadele operasyonlarının sürdüğü bölgelerde yoğun kullanan İHA'larla terörist hedefleri belirleyen Mehmetçik, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları ve yerli imkanlarla üretilen SİHA ile bu hedefleri imha ediyor.

İHA'lar aynı zamanda hudut güvenliği ve sınır hattının yakından takibine yönelik faaliyetlerde de etkin rol alıyor.

AFRİN BÖLGESİ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK, bu operasyonların yanı sıra hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak" üzere 20 Ocak 2018'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdürüyor.

Mehmetçik, Türk Polisi ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), harekat ile karadan zırhlı araçlar, tank ve fırtına obüsleri, havadan da F-16 savaş uçakları, İHA ve SİHA desteğiyle Afrin ve çevresini teröristlerden temizledi.

TSK, insani yardımların bölgeye erişimini sağlayarak, Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.