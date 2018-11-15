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Teröristlerin başına ödül koyan ABD'yi sert dille eleştirdi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin 3 teröristin başına ödül koyma kararını samimi bulmadığını söyledi.

15 Kasım 2018 Perşembe 15:23
Teröristlerin başına ödül koyan ABD'yi sert dille eleştirdi

Aydın'da bir restoranda sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Numan Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada ABD'nin iki yüzlü davrandığını söyledi.

PYD/YPG üzerinden yeni bir senaryonun oynandığını dile getiren Kurtulmuş, "Dostumuz müttefikimiz olduğunu sandığımız bir ülke, PKK’nın sözde liderlerinin başına ödül koyuyor. Ödül koymanıza gerek yok, nerede olduklarını biliyorsunuz. Gidin elinizle istiyorsanız teslim alın gelin. Bu kadar açık söylüyorum. PKK’yı bir terör örgütü olarak ilan ediyor. PKK’nın kardeşi, yan kolu olan PYD/YPG’yi ise bir politik örgüt haline dönüştürmeye çalışıyor. Onu meşru bir örgüt olarak uluslararası alana çıkarmaya çalışıyor."

"Türkiye Buna müsaade etmeyecek"

"Türkiye bu çifte standartlı, bu iki yüzlü davranışın ne olduğunu çok iyi biliyor. Buna müsaade etmeyecektir. Türkiye’de dost olduğunu söyleyen ülkeler, PYD/YPG ile bir şekilde bu temaslarını sonlandırmak ve Türkiye’nin tezlerine hak vermek mecburiyetindedir. Ne yaparlarsa yapsınlar 3-5 bin tane militanı değil 81 milyonluk Ortadoğu’nun istikrar adası olan Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ilişkileri sağlamlaştırmayı tercih edeceklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 15:23
  1. Aydın
  2. ABD
  3. Numan Kurtulmuş

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  • AbdullahAbdullah42 dk önce
    Alın gelin ne demek ya? Adam dese "siz bulamıyorsanız biz alıp geliriz"? Türkiye'yi böyle küçültmeyin.
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