Teröristlerin 3 sığınağı imha edildi
Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 3 sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristlere yönelik gerçekleştirilen "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" çerçevesinde ilçe kırsalında operasyon düzenledi.
İlçe kırsalındaki arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 3 sığınak tespit etti.
Sığınaklardaki aramalarda, patlayıcı yapımında kullanılan 100 kilogram amonyum nitrat, 1 kilogram plastik patlayıcı, kanas dürbünü, 106 fişek, mayın dedektörü, kalaşnikof şarjörü, 10 büyük tüp, 5 küçük tüp, güneş paneli, 16 pil bloku, 140 büyük pil, 55 battaniye, televizyon, 2 tüplü ocak, 5 litre mazot, ekmek sacı, 2 soba, 5 kilogram tütün ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, sığınakları kullanılamaz hale getirdi.