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Teröristleri görünce yüzlerine tükürdü!

Jandarma ve MİT tarafından Suriye'de düzenlenen opeasyonla Afrin Harektı'nda Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nı şehit eden teröristler Türkiye'ye getirildi. Teröristlerin adliyeye getirilişi esnasında 70 yaşındaki Fatma İzzettinoğlu Türk bayrağı açarak "Teröristlerin yüzüne tükürmeye geldim. İdam istiyoruz" dedi.

18 Eylül 2018 Salı 14:33
Teröristleri görünce yüzlerine tükürdü!

’Zeytin Dalı Harekatı’nın 4’üncü günü olan 23 Ocak’ta, Ömeruşağı köyü bölgesinde çıkan çatışmada, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Şehit askerlerin naaşı, yaklaşık 2 ay sonra teröristlerden temizlenen bölgede bulunarak, getirildiği Kayseri’de ve Ankara’da toprağa verildi. 2 askerin şehit edilmesi ve 1’inin naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, 14 Eylül’de Afrin’e bağlı Raco beldesinde, jandarma ve MİT’in düzenlediği operasyonla yakalandı. Türkiye’ye getirilen teröristler, Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nda sorguya alındı.

İfadelerinde örgütün Suriye’deki ve Türkiye’deki yapılanması ile ilgili bilgiler verdiği öğrenilen teröristler, 4 günlük gözaltı sürelerinin dolmasının ardından bugün jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi altında Hatay İl Jandarma Komutanlığı’ndan alınarak Hatay Adliyesi’ne getirildi. Teröristler, Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanacak.

YAŞLI KADINDAN TÜRK BAYRAKLI TEPKİ

Teröristlerin adliyeye getirilişi sırasında 70 yaşındaki Fatma İzzettinoğlu Türk bayrağı açtı. İzzettinoğlu, "Teröristlerin yüzüne tükürmeye geldim. İdam istiyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 14:33
  1. Kayseri
  2. Hatay
  3. Ankara
  4. Fatma İzzettinoğlu
  5. teröristler

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