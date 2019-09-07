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Teröristlere konuşan FETÖ'cü Enes Kanter, salyalarını Türkiye'ye akıttı!

FETÖ-Siyonist iş birliği tam gaz devam ediyor. FETÖ elebaşı için, "Babam" diyen terörist Enes Kanter, İsrail medyasına konuşarak Türkiye'yi hedef aldı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:05
Teröristlere konuşan FETÖ'cü Enes Kanter, salyalarını Türkiye'ye akıttı!

ABD'de FETÖ yapılanmasının üyelerinden Enes Kanter, İsrail medyası üzerinden Türkiye'yi asılsız iddialarla hedef aldı.

İsrail merkezli i24 televizyonu ve sport5.co.il internet spor sitesi üzerinden kara propaganda yapan FETÖ üyesinin, ABD'nin New York şehrinde Yahudi topluluğu ile derin ilişkisini belirtmesi ve Yahudi okullarına yardım ettiğini açıklaması dikkat çekti.

FETÖ'cü Kanter'in, sözde söyleşiler sırasında, Filistin toprağını işgal eden İsrail'e övgüler düzmesi ve İsrail'i ziyaret etmek istediğini belirtmesi de terör örgütünün söz konusu ülkeye duyduğu bağlılığı gösterdi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:05
  1. Enes Kanter
  2. i24
  3. sport5.co.il
  4. FETÖ

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