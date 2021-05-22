Teröristlere darbe vurulmaya devam ediyor!
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine karşı Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
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Operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam edildiği duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi” ifadeleri yer aldı.