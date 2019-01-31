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Teröristlere büyük darbe! Hepsi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, PKK tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edidiğini duyurdu.

31 Ocak 2019 Perşembe 11:12
Teröristlere büyük darbe! Hepsi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında terör hedeflerinin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine 30 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:12
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. açıklama
  3. hava harekatı
  4. Terör hedefleri imha edildi
  5. PKK operasyonu
  6. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

  • ibrahim Aksuibrahim Aksu1 sa önce
    Hergün Iraka hava saldırısı yapılıyor.Neden hala sonuç alınalıyor .Bunların orada acaba nekadar depo sığınakları var.Doğrusu merak ediyorum..Artık sonuç alınmalıdır.

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