Teröristlere büyük darbe! Hepsi imha edildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, PKK tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edidiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında terör hedeflerinin imha edildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine 30 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

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