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Teröristlere ait roketatar bulundu

Irak'ın kuzeyinde Hakurk'taki üs bölgesi yakınlarında teröristlere ait roketatar ve mühimmat ele geçirildi.

08 Şubat 2019 Cuma 10:58
Teröristlere ait roketatar bulundu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde Hakurk'taki üs bölgesi yakınlarında düzenlediği operasyonda roketatar ve mühimmat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin Hakurk'taki üs bölgesi çevresindeki operasyonlarında iki RPG-7 mühimmatı ve bunlara ait sevk fişekleriyle iki AT-4 roketatar bulundu.

Söz konusu silah ve mühimmatın üs bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristlerce bırakıldığı belirlendi.

 

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 10:58
  1. Türk Silahlı Kuvvetler
  2. Hakurk
  3. Irak
  4. roketatar

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