Teröristlerden mezarlıklara roket saldırısı! Bölge halkından mesaj

Suriye'de 2016'da işgal ettiği Münbiç ilçesinde yuvalandığı mevzilerden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan sivil yerleşimlerdeki mezarlıklara da roket ve havan topu saldırıları düzenleyen terör örgütü YPG/PKK, ilçeyi terör eylemlerinin merkezine dönüştürdü.

Ülkenin kuzeyindeki Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da işgal eden terör örgütü YPG/PKK, ilçeye komşu Fırat Kalkanı bölgesinde yaşayan sivillere huzur vermiyor.

Bir yandan Türkiye sırındaki Cerablus ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerle Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında doğal hat görevi gören Sacur Çayı kıyısındaki köyleri bombalayan teröristler bir yandan da Bab ilçesindeki köylere ve buradaki mezarlıklara roket ve havan topu saldırıları düzenliyor.

Bölge halkını yerinden etmeyi amaçlayan YPG/PKK'lı teröristler, yerleşimlere saldırılar düzenleyerek sivillerin güvenli yaşam sürmesine de engel oluyor.

Nitekim teröristlerin önceki gün Bab'ın doğusundaki Um Adese ve Sükkeriyye köylerine düzenlediği havan topu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil ise yaralandı.

Teröristler, söz konusu saldırılarında Münbiç topraklarını üs olarak kullanıyor.

"Sadece sivilleri hedef alıyorlar"

Teröristlerin sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıları yakından takip eden AA muhabirleri, Um Adese köyünde YPG/PKK'nın hedefindeki sivillerle görüştü.

AA ekibi, köyde havan toplarının düştüğü noktaları ve meydana gelen hasarı görüntüledi.

Bab ilçesine bağlı Um Adese'de Tavuk çiftliği işleten Ebu Usama, köylerinde herhangi bir askeri noktanın bulunmadığını belirterek, köy sakinlerinin hayvancılık veya tarımla uğraştığını söyledi.

Ebu Usama, "YPG tarafından dünkü saldırılarda şehit olan arkadaşımız yanımıza çay içmeye geliyordu. Çayımızı hazırladık, tarlamızda otururken, örgüt tarafından havan topu saldırısı yapıldı. Şarapnel parçası arkadaşıma isabet etti ve olduğu yerde hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

YPG/PKK'nın bölge halkını kasıtlı olarak hedef aldığını vurgulayan Ebu Usama, "YPG, sadece sivilleri hedef alıyor, köyümüzde sivillerden başka kimse yok." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Adnan Hac Ahmed de YPG/PKK'nın köylerine 10 gündür havan topu saldırıları düzenlediğini belirterek, şunları söyledi:

"Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgeler, örgütün terör eylemlerine maruz kalıyor. Örgüt, sivilleri sürekli hedef alıyor. Havan saldırılarında sadece bizi değil, ölülerimizi de rahat bırakmıyorlar. Saldırılarda mezarlıklar, okul ve sivil yerleşim yerleri de bombalanıyor. Örgütün saldırılarından kurtulmak istiyoruz."

Örgütün köy halkını tehdit ettiğini belirten Hac Ahmed, dün akşam saatlerinde yapılan saldırılarda köy sakinlerinden 50 yaşındaki Amir Abdullah Mustafa'nın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların ilçeyi terk edeceği sözünü vermişti.

Washington yönetimi taahhüdünü yerine getirmezken, Türkiye ve ABD, Haziran 2018'de Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası tamamlanamadı.

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt etmişti. Ancak ilçede işgalini sürdüren YPG/PKK, yuvalandığı mevzilerden SMO cephe hatlarına sızma girişimlerini, sivil yerleşimlere top ve roket saldırılarını sürdürüyor.