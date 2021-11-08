  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Teröristlerde 'SİHA' korkusu
Gündem

Teröristlerde 'SİHA' korkusu

Suriye'nin Kamışlı kentinde, yerleşim alanlarının büyük bir bölümüne terör örgütü YPG/PYD/PKK tarafından tüneller kazıldı. Teröristler SİHA'lardan gizlenmek için demir saclarla tedbir almaya çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 17:40:00 -
Teröristlerde 'SİHA' korkusu

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü YPG/PYD/PKK kontrolündeki Kamışlı kentinde kazılan tüneller görüntülendi. Teröristlerin, SİHA'ların bölgeyi görüntülemesini engellemek için demir saclarla kurdukları çardakları, tünellerin üzerine kapattıkları görüldü. Terör örgütünün kazdığı tüneller halkı da canından bezdirdi. Bu durum karşısında korkudan bir şey yapamayan halkın, tüneller yüzünden evlerinin çökmesinden korktuğu belirtiliyor. Kamışlı'da halk, rejimin müdahalesine de tepki gösteriyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk SiHA’larını nasıl durduracaklarını duyurdular! Bayraktar TB2 şok etti
Dünya

Türk SiHA’larını nasıl durduracaklarını duyurdular! Bayraktar TB2 şok etti

Donbass'ta Bayraktar TB2'leri kullanan Ukrayna'nın hamlesini değerlendiren Rus uzmanlar, Türk SİHA'larının en az 10 Pantsir hava savunma sis..
Youtuberler mide bulandırmaya devam ediyor! Orkun Işıtmak’tan büyük rezillik
Gündem

Youtuberler mide bulandırmaya devam ediyor! Orkun Işıtmak’tan büyük rezillik

Tık uğruna anaokuluna giden Youtuber Orkun Işıtmak, yayınladığı video ile sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Avrupa ülkesinden dev Türkiye hamlesi! 750 milyon euroluk yatırım yapacaklar
Ekonomi

Avrupa ülkesinden dev Türkiye hamlesi! 750 milyon euroluk yatırım yapacaklar

Fransız firmalar, önümüzdeki üç yıl içerisinde Türkiye'ye otomotiv, sağlık ve kozmetik, tarım-gıda, turizm ve ulaşım alanında yatırım yapmay..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay