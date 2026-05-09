Teröristler yine Lübnan'ı vurdu! Ölüler var

Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Teröristler yine Lübnan'ı vurdu! Ölüler var

Terörist İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'da düzenlediği korsan saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail terör ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Nebatiye kent merkezindeki Üniversiteler Mahallesi ile Haris, Kafre ve Mansuri beldelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Sur kentinde Burç Rahhal ve Abbasiye beldeleri arasında bir araca düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Terör devletinin Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

 

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 700 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Siyonist katillerden tarihe ve kültüre alçak saldırı! Sadabad Sarayı'nı hedef alan ABD-İsrail şer ittifakı kalleş yüzünü bir kez daha gösterdi!

Siyonistlerin hamisi ABD'den Lübnan'a "çözüm" maskeli kuşatma! 14-15 Mayıs'ta masaya oturacaklar: "Amaç Hizbullah'ı bitirip İsrail'i rahatlatmak!"

Türkiye Pavyonu da kapalı kaldı! Venedik Bienali'nde İsrail protestosu

İsrail Lübnan'da öldürmeye devam ediyor

Fatih Erbakan'ın "Milli Görüş" gömleği dar geldi! Cumhur İttifakı'na sırt dönen Erbakan rotayı Mansur Yavaş'a kırdı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, liyakat ve dava anlayışıyla bağdaşmayan açıklamalarıyla siyaset gündemine bomba gibi düşt..
Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye katılmak isteyen Burcu Köksal'ı aradı! Tek cümle söyledi
CHP'deki yolsuzluk, adam kayırma, ahlaksız ilişkiler ve daha birçok rezillik partilileri bıktırdı. CHP'nin önde gelen isimlerinden Afyonkara..
Gökhan Böcek'ten "etkin pişmanlık" itirafı! "CHP Genel Merkezi'ne sırt çantasıyla 1 Milyon euro götürdüm"
Görevden uzaklaştırılan CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanarak..
