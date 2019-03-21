Teröristler yakalandı! Türkiye'ye girerken...
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Türkiye'ye girmek üzere olan 3 PKK'lı terörist yakalandı.21 Mart 2019 Perşembe 18:58
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/PYD mensubu 3 terörist yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir grup teröristin ilçenin Suriye sınırından yurda giriş yapmak için girişimde bulunduğuna yönelik istihbarat alındı.
Donanımlarla yakalandılar
Bunun üzerine sınır hattındaki önlemlerini artıran ekipler, PKK/PYD üyesi 3 teröristi Türkiye'ye girerken yakaladı.
Teröristlerle birlikte 2 piyade tüfeği, 59 fişek, 2 tablet ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
Zanlıların güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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