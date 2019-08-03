Teröristler ya yıkıyor ya karargaha çeviriyor
Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG Münbiç'de ele geçirdiği yerler bir taraftan yıkarken bir taraftan da bazılarını karargaha çevirmeye devam ediyor.03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:14
Göksel Çağlav Ankara
ABD’nin oyalama taktiğini fırsata çevirmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG Münbiç'de halkın ekmek üretiminde kullandığı değirmenleri ve okulları yerle bir ederken, bir taraftan da bazılarını karargaha çevirmeye devam ediyor.
Sivillerin şehre giriş ve çıkışlarını yasaklayan terör örgütü, Suriyeli vatandaşların dahi kefili olmadan şehre giriş çıkışına izin vermiyor.
İşgal edip, halkın büyük çoğunluğunu göçe zorlayan teröristler, işgal ettiği bölgelerde çocuklara dahi zorunlu askerlik uygulamasını dayatıyor.
Teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başlatacağı olası operasyona karşı şehrin en işlek caddeleri, sokakları altında evlerden evlere koridor tüneller kazmaya devam ediyor.
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