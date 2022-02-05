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Gündem Teröristler son anda yakalandı
Gündem

Teröristler son anda yakalandı

2 PKK'lı terörist Yunanistan'a kaçarken ekipler tarafından son anda yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 09:07:00 -
Teröristler son anda yakalandı

Bodrum'un Akyarlar sahilinden deniz yoluyla Yunanistan'ın Kos adasına kaçmak üzere olan 2 PKK terör örgütü üyesi ve 2 organizatör Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonla sahilden tekneye binerken yakalandı.

Üzerlerinde çok sayıda tabanca mermisi ve döviz bulunan 2 terörist ve 2 organizatör gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.N., ve S.Y., isimli teröristler ve A.A., ile S.Ç., organizatörler tutuklandı.

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