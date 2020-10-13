Teröristler ikinci saldırı için askerleri beklemiş
Van’da 5 yıl önce Tahran-Ankara seferini yapan yolcu trenine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenleyen terör örgütü PKK mensubuna verilen hapis cezasının gerekçeli kararında, sanığın patlamanın ardından bölgeye gelecek askerlere saldırı için kayalık alanda beklediği belirtildi.
Gerekçeli karar tamamlandı
7. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Temmuz 2015’te yolcu treninin Saray ilçesine Keçikayası bölgesinden geçişi esnasında tren raylarına döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 makinistin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren “Bahoz” kod adlı PKK’lı terörist D.K’ye “nitelikli kasten adam öldürmeye teşebbüs”, “tehlikeli maddelerin izin bulundurulması” ve “nitelikli mala zarar verme” suçlarından verdiği 53 yıl hapis cezasının gerekçeli kararını tamamladı. Kararda, Trans Asya yolcu trenine düzenlenen saldırıda, patlamanın etkisiyle ilk 4 vagonun raydan çıktığı ve 2 metre çapında, 120 santimetre derinliğinde çukurun oluştuğu belirtildi. Saldırıyı düzenlediğini kabul eden PKK’lı terörist ifadesinde, “Amacımız bombayı patlatarak askerleri bölgeye çekmekti. Tren geçerken bombayı patlattık. Daha sonra kayalıklara çıkarak askerlerin gelmesini bekledik ancak askerler gelmeyince bizim planımız boşa çıktı” itirafında bulundu.