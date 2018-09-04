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Teröristler ''girilemez'' diyordu! Mehmetçik inlerine girdi

İmkansız denilen şeylerin her zaman üstesinden gelen Türk komandosu, Irak sınırında bulunanİkiyaka Dağları'nda teröristlerin "girilemez" olarak nitelendirdikleri bölgede operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

04 Eylül 2018 Salı 12:58
Teröristler ''girilemez'' diyordu! Mehmetçik inlerine girdi

Irak sınırında, teröristlerce "girilemez" olarak nitelendirilen İkiyaka Dağları'nda operasyonlarına aralıksız devam eden güvenlik güçleri, üç haftada 16 teröristi etkisiz hale getirdi. Komandolar, bölücü örgütün bölgedeki yapılanmasına büyük darbe indirdi.

OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, üç haftadır İkiyaka Dağları'nda, 3 bin 500 metrenin üzerindeki rakımlarda operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

"GİRİLEMEZ" BÖLGE OLARAK NİTELENDİRİLİYORDU

Hava destekli operasyonlar kapsamında komandolar, İkiyaka Dağları'nda teröristlerin "girilemez" olarak nitelendirdikleri yerlere bir kez daha girdi. Üç haftada 16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlar sonucunda, bölücü örgütün bölgedeki yapılanmasına büyük darbe vuruldu.

Bölgedeki operasyonlarda yapılan arama tarama faaliyetleri sonucu, tespit edilen mağaralarda ise değişik çap ve silahlara ait çok sayıda mühimmat, el bombaları ve büyük miktarda yaşam malzemesi bulundu. Bulunan malzemeler yerlerinde imha edilirken mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

MAKÖ'LER PATLAYICI ARIYOR

Operasyonlarda, Mayın Arama Köpekleri (MAKÖ) de görev aldı. MAKÖ'ler sayesinde tespit edilen çok sayıda el yapımı patlayıcı, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) timlerince imha edildi.

Mehmetçik'in, devam eden operasyonlar sonucu bölgede alan kontrolünü etkin olarak sağladığı öğrenildi. Güvenlik güçlerinin, bölgede arzu edilen huzur ve güven ortamını tesis etmek için her türlü zor koşulda görevine kararlı bir şekilde devam ettiği bildirildi.

TERÖRİSTLER ÖRGÜTTEN KAÇMAYA ÇALIŞIYOR

Operasyonların ardından bölgedeki birçok teröristin bölücü terör örgütünden kaçmak için fırsat kolladığı öğrenildi. Operasyonlarda verilen ağır zayiatların ardından kendilerinin bile bile ölüme gönderildiği, örgütten kaçmanın yollarını aradıkları bilgisi, teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı.

KIRMIZI LİSTEYE BİR ÇİZİK DAHA

Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları bölgesinde düzenlenen operasyonda, aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alan bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu "Bager Andok" kod adlı Fatih Özden'in de etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 12:58
  1. Hakkari
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. İkiyaka Dağları
  4. Komandolar
  5. Mayın Arama Köpekleri (MAKÖ)
  6. Mayın
  7. El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) timleri
  8. Mehmetçik
  9. Genelkurmay Başkanlığı
  10. Bager Andok
  11. Fatih Özden

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