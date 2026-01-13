Teröristler, devletin sözünü dinleyen bir sivili katletti!
Suriye Devleti bugün sabah saatlerinde, Fırat’ın batısını operasyon bölgesi ilan etmiş ve bölgedeki siviller ile silahlı grupların Fırat’ın doğusuna geçmelerini istemişti. Bölgeden ayrılmaya çalışan bir sivil, bugün YPG/SDG’li teröristler tarafından katledildi.
Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye"de yer alan haberde, terör örgütü YPG/SDG mensuplarının askeri bölge ilan edilen Deyr Hafir'den motosikletle ayrılmaya çalışan bir sivili hedef aldığı belirtildi.
Keskin nişancı tarafından hedef alınan sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Öte yandan AA muhabirinin aktardığına göre, terör örgütü unsurları işgali altındaki Deyr Hafir'den ayrılmaya çalışan sivillere ateş açıyor.
Suriye ordusu, Deyr Hafir başta olmak üzere Fırat Nehri’nin batısında kalan YPG/SDG işgalindeki bölgeyi askeri alan ilan ederek tüm silahlı unsurların Fırat’ın doğusuna çekilmesini istemişti.