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Gündem Teröristler böyle yakalandı! Görüntüler paylaşıldı
Gündem

Teröristler böyle yakalandı! Görüntüler paylaşıldı

Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda Zap Vadisi'nde sıkıştırılan teröristlerin yakalandığı anlar kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 13:08:00 -

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda Zap Vadisi'nde sıkıştırılan teröristlerin mağaranın önünde yakalandığı anlar kameralara yansıdı.

Bu sabah sınırın sıfır noktasından operasyonu takip eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonda bugüne kadar 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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