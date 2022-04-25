Teröristler böyle yakalandı! Görüntüler paylaşıldı
Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda Zap Vadisi'nde sıkıştırılan teröristlerin yakalandığı anlar kameralara yansıdı.
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda Zap Vadisi'nde sıkıştırılan teröristlerin mağaranın önünde yakalandığı anlar kameralara yansıdı.
Bu sabah sınırın sıfır noktasından operasyonu takip eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonda bugüne kadar 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.