Teröristler bir kez daha sivillere saldırdı! 2 şehit
YPG'li teröristler, Suriye'den, Mardin'in Kızıltepe ilçesine havan saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 sivilin şehit olduğu, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.15 Ekim 2019 Salı 12:27
Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırılarda 2 kişi şehit oldu, 12 kişi yaralandı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Yine sivilleri vurdular
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Kızıltepe ilçesinin kırsal Taşlıca Mahallesi'nde sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırılar gerçekleştirildi.
Saldırılarda, 2 kişi şehit oldu, 12 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.
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