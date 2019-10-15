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Teröristler bir kez daha sivillere saldırdı! 2 şehit

YPG'li teröristler, Suriye'den, Mardin'in Kızıltepe ilçesine havan saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 sivilin şehit olduğu, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

15 Ekim 2019 Salı 12:27
Teröristler bir kez daha sivillere saldırdı! 2 şehit

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırılarda 2 kişi şehit oldu, 12 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Yine sivilleri vurdular

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Kızıltepe ilçesinin kırsal Taşlıca Mahallesi'nde sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırılar gerçekleştirildi.

Saldırılarda, 2 kişi şehit oldu, 12 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.

 

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 12:27
  1. Derbesiye
  2. Suriye
  3. YPG
  4. Mardin'in Kızıltepe ilçesi
  5. Taşlıca
  6. havan saldırısı

YORUM YAZ

  • CanCan1 sa önce
    Ya su sehitler olmadan sinir kentlerdeki insanlarimizi baska yere gecici tahliye etmekten bu kadar acz icinde miyiz? Soylu nerede?
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 1 sa önce
    ypg bizemi saldıracak diyenler acaba ne düşünüyor sanki 50 senedir saldırıp insanımızı güvenlik güçlerimizi kimler şehit ediyordu utanacakmı acaba

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