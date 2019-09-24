0553 313 94 23

Teröristler beton mikseri getirdi... Kendi mezarlarını kazıyorlar

Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristlerin hendek ve tünel kazı çalışmalarına devam ederken Eylül sonuna kadar ABD'ye tanınan süre akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kendi mezarlarını kazıyorlar" sözlerini getirdi.

24 Eylül 2019 Salı 15:52
Teröristler beton mikseri getirdi... Kendi mezarlarını kazıyorlar

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristler kepçe yardımıyla hendek ve tünel kazı çalışmalarına devam ediyor. Teröristlerin yapımı biten tünelleri ise betonla güçlendirdiği görüldü.

Bölgeye gelen beton mikserleri ile hazırlanan tünellere beton dökülürken, iş makineleri ile de betonu kuruyan tünellerin üzerlerine yerinin beli olmaması için tekrar toprak dökülerek kapatılıyor.

Erdoğan: Kendi mezarlarını kazıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin operasyon konusundaki kararlığa vurgu yapmış ve güvenli bölge konusunda ABD'ye Eylül ayına kadar süre vermişti, "Şimdi de Münbiç'in etrafında hendekler kazıyorlarmış doğru mezarlarını hazırlıyorlar. Anlaşılan bize fazla iş bırakmayacaklar" diye konuşmuştu.

Güvenli bölge konusunda ABD'nin tutumunu eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD terör örgütü için güvenli bölge oluşturmanın peşinde. Eylül ayı bitmeden güvenli bölge oluşturulmazsa kendi yolumuza gideriz" şeklinde konuşmuştu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 15:52
  1. Şanlıurfa
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Güvenli bölge
  4. ABD

YORUM YAZ

  • ferdiferdi15 dk önce
    abd türkiye beraber ortak devriye atsa nolur zındık pkk fıratın dogusunda bu deveriye goz boyama resmen devlet kuruyor orada abd
  • ahmetahmet18 dk önce
    soyle "kizkaciran" denilen birkac ateslemeli bomba ima edilse ve tunelin bir ucundan atildiginda diger ucundan ciksa

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Otobüsün altında kalan 85 yaşındaki yaşlı adam metrelerce sürüklendi
  1. Otobüsün altında kalan 85 yaşındaki..
  2. Mehmet Baransu duruşmaya katılmak..
  3. ALES 3 başvuru ücreti ne kadar? ALES..
  4. İnsanlık ona bu kadar yeri layık..
  5. İYİ Parti'de bir istifa haberi daha! 4..
  6. Ahmet Türk ve Leyla Güven'in cezaları..
  7. Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı..
  8. Teröristler beton mikseri getirdi.....
  9. Ispanaklı pankek nasıl yapılır?
  10. Mısır'daki kıvılcımı başlatan Muhammed..
  11. Rusya ‘resmen kayıp’ dedi! Casustan..
  12. AK Parti’ye canlı yayında tehdit gibi..
  13. Randevu al! MHRS hastane randevu al..
  14. Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe de..
  15. Terör devleti İsrail'i saran korku!..
  16. Manisa'da 2 üniversiteli genç uçuş..
  17. Evladını beklerken ölüm haberini aldı
  18. PKK'nın devlet yöneticilerine suikast..
  19. Türkiye'den flaş Su-57 açıklaması!
  20. Nefes darlığı hangi bölüm bakar..
  21. Nefes darlığı hangi bölüm bakar..
  22. Derbi biletleri satışa çıkıyor
  23. Cüneyt Özdemir’den Erdoğan'a destek:..
  24. Bol keseden sallamaya devam ediyor!..
  25. Yerine kayyım atanan HDP'li başkan..
  26. Pakistan'da 5,8 şiddetinde deprem!
  27. Oktar Babuna mahkemede konuştu: Adnan..
  28. AFAD'dan korkutan İstanbul depremi..
  29. Çin Müslümanları zincire vurdu
  30. İrfan Bozkurt neden istifa etti? CHP..
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken o isim parti kurdu! CHP'ye rakip olacaklar
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken o isim parti kurdu! CHP'ye rakip olacaklar
Hülya Koçyiğit’e yakışmadı
Hülya Koçyiğit’e yakışmadı
Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
"Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"
"Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"

Günün Karikatürü

24 Eylül 2019
İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta