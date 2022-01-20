Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel'i savundu! Utanmadı, AK Partili milletvekillerini istifaya çağırdı

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HDP milletvekilleri, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyasının görüşüldüğü "Karma Komisyonu" toplantısına ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Arsız açıklamalar!

HDP'li Beştaş, teröristle bir PKK kampında çekilmiş samimi pozları ortaya çıkan Semra Güzel'i, "AK Parti üyeleri, gizli olması gereken soruşturma dosyasındaki fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bunu yapanlar istifa etmeli." diye savundu.

Açıklamaları ile Güzel'in teröristle ortaya çıkan fotoğraflarından rahatsız olmadığı anlaşılan HDP'li Beştaş, şöyle devam etti:

AKP, medyasıyla 10 günü aşkın bir süredir milletvekilimiz ve partimiz hakkında bir linç kampanyası yürütüyor. Dosyadaki bütün yazışmalar sözde gizliymiş. Öyle diyorlar. Hepsini kendileri yayınladı. Kendi kanallarında servis edildi. Kendi milletvekilleri konuştu. Şimdi komisyon toplantısını basına kapattı, hadi milletvekillerine de kapatalım diyorlar. Neden çekiniyorlar acaba? Attıkları yalanlar, yaptıkları lincin ortaya çıkmasından çekiniyorlar bizce.