Teröriste öyle Müslümana böyle

Faruk Arslan İstanbul Terör yandaşları için merhamet ve şefkat yüzü eksik olmayan adalet mekanizması, cezaevlerindeki alnı secdeli mazlumlar için işlemiyor. Terör suçundan 6 ay önce girdiği hapishaneden sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilen Metin Duran’ın aksine, on yıllardır suçsuz yere hapishanelerde tutsak olan dindar mahkumlar ağır hastalıklarına rağmen gün yüzü göremiyor.

6 AY YATTI, HASTA DİYE BIRAKILDI

“Terör örgütü PKK adına suç işlediği” gerekçesiyle tutuklu bulunan Metin Duran’ın sağlık sorunları ileri sürülerek tahliye edilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Sadece 6 ay tutuklu kalan Metin Duran’ın, Adli Tıp Kurumu tarafından verilen “cezaevinde kalamaz” raporu ile infazı bir yıl ertelendi. PKK hükümlüsü Duran, dün gece cezaevinden çıktı. Tartışmaları da beraberinde getiren bu karar, demir parmaklıklar arkasında ameliyatlar ve ilaçlarla hayatta kalmaya çalışan ancak “adalet”le bir türlü tanışamayan tutsakları gündeme getirdi.

ÇEYREK ASIRDIR HAPİS YATAN HASTALARA ADALET YOK!

Aralarında kolon kanseri olan, cezaevinde hepatit-b ve delta süper enfeksiyonu hastalıklarına yakalanan, kalp rahatsızlıkları bulunan, ileri yaşa bağlı rahatsızlıklara yakalanan, ayakta dahi duramayan, ağır epilepsi hastalığıyla pençeleşen birçok mazlumum ömrü hapishanelerde çürüyor. Yıllardır çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşan ancak tahliye hakkından faydalanamayan 28 Şubat ve Sivas davası mağdurlarından bazıları şunlar:

Şeyhmus Alpsoy:Kolon kanseri. 28 Şubat zulmünün kol gezdiği 2000 yılında girdiği cezaevinde yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle ölümle pençeleşiyor. Adalet mekanizması, Tekirdağ 2 Nolu F-Tipi Cezaevindeki Şeyhmus Alpsoy için işlemiyor.

Yasin Demir:Tek suçu(!) İslâmi faaliyetlerde bulunmak olan Yasin Demir, 2001’de atıldığı cezaevinde hepatit-b ve delta süper enfeksiyonu hastalıklarına yakalandı. Demir’in ölümcül hastalığına rağmen tutsaklığı devam ediyor.

Mehmet Olam: Kalp hastası. Geçirdiği kalp krizi sonrası cezaevinde ameliyat olan Olam’ın cezaevi şartlarında durumu her gün daha kötüye gidiyor.

Cafer Soykök: Sivas mazlumu Cafer Soykök, Sivas E Tipi Cezaevi’nde kalp rahatsızlığıyla boğuşuyor. Uyduruk gerekçelerle hapsedilen Soykök çeyrek asırdır zindanlarda.

84 YAŞINDA VE İLAÇLARLA YAŞIYOR...

Ahmet Turan Kılıç:Adli Tıp Kurumu’nun “cezaevinde kalamaz” raporu vermediği bir diğer hasta mahkum Ahmet Turan Kılıç. Kılıç tam 84 yaşında. Ayakta dahi duramayan Sivas mazlumu Kılıç, namazlarını sandalyede kılabiliyor, ilaçlarla hayatını idame ettirebiliyor.

Faruk Belkavli:Bir diğer Sivas mazlumu Faruk Belkavli, ağır epilepsi hastası. Cezaevinde sık sık sara nöbetleri geçiriyor. Aylardır ailesini göremeyen Belkavli için “adalet” sadece klişe bir kelimeden ibaret.

Ömer Faruk Gez:Ayağından rahatsız olan Sivas mazlumu Gez, ikinci kez ameliyat olmayı bekliyor. Sakat kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan Ö. Faruk Gez, koltuk değneği olmadan yürüyememesine rağmen hâlâ hapishanede tutuluyor.

Ahmet Arslan:Tam 4 kalp damarı yüzde 100 oranında tıkalı olan Ahmet Arslan’ın ciddi sağlık sorunları bulunuyor. 2001 yılında hürriyeti elinden alınarak tutsak edilen Ahmet Arslan ayrıca şeker ve tansiyon hastası. Doktorların beyanına göre her an kalp krizi geçirebilir bir durumu olan, 18 ayrı ilaç kullanan Arslan tahliye edilmiyor.

Mehmet Emin Alpsoy:Bel fıtığı hastalığı ve ayağındaki sakatlıktan dolayı yürümekte zorlanıyor. Tahliye hakkından mahrum bırakılan Alpsoy 71 yaşında.