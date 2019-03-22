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Teröriste izin, İslam’a sansür! Haçlı uşağı YouTube

Youtube, terörle ilişkili onbinlerce videoyu şikayetlere ve mağdurların bizzat başvurmasına rağmen kaldırmazken, Haçlı terörünü en net şekilde ortaya koyan Yeni Zelanda saldırısına ilişkin Akit TV’nin yayınladığı ibret vesikası niteliğindeki görüntüleri “şiddet unsuru içeriyor” diyerek kaldırdı.

22 Mart 2019 Cuma 09:04

Yine Batı yine çifte standart. Terörle ilişkili onbinlerce videoyu şikayetlere ve mağdurların bizzat başvurmasına rağmen kaldırmayan Amerikan şirketi Youtube, Haçlı terörünü en net şekilde ortaya koyan Yeni Zelanda saldırısına ilişkin Akit TV’nin yayınladığı ibret vesikası niteliğindeki görüntüleri “şiddet unsuru içeriyor” diyerek kaldırdı.

Haçlı terörüne ‘susturucu’ takıyor

Akit TV izleyicilerini her sabah ekranlara kilitleyen Manşetlerin Dili’nin 15 Mart Cuma günü yayınlanan programında Yeni Zelanda saldırısı da tartışıldı. Cuma namazı vaktinde iki camiye yönelik düzenlenen ve 50 Müslümanın şehit olduğu, 20 kişinin yaralandığı kanlı terör saldırısını sıcağı sıcağına ekranlarında işleyen Akit TV, Haçlı terörist Brenton Tarrant’ın kafa kamerasıyla kayda aldığı görüntülerine de kısa süreli olarak yer verdi. Haçlı terörünü en net şekilde ortaya koyan Yeni Zelanda saldırısının görüntüleri, Youtube’u rahatsız etti.

Akit TV’ye sansür

Akit TV’nin Manşetlerin Dili programının yayınlandığı Youtube sayfasında sansür skandalı patlak verdi. Video paylaşım sitesi Youtube, birkaç saniye olarak Yeni Zelanda saldırısının ‘kansız’ görüntülerine yer verildiği gerekçesiyle Akit TV’ye sansür uyguladı. Manşetlerin Dili programının söz konusu tarihe ilişkin videosu Yeni Zelanda görüntüleri gerekçe gösterilerek tamamen yayından kaldırıldı. Videoya erişim sağlamak isteyenler, siyah zemine yazılı “Bu video Youtube’un şiddet barındıran veya görsel açıdan rahatsız edici içeriğe ilişkin politikasını ihlal ettiği için kaldırıldı” ifadeleriyle karşılaştı.

300 bini aşkın DEAŞ videosu

Haçlı terörünü gözler önüne seren kısa süreli görüntü dolayısıyla tüm programı içeren videoyu yayından kaldıran Youtube, iki yüzlü politika uyguluyor. Hristiyan terörünün üzerini örten Youtube, ‘Allahu Ekber’ diyerek kafa kesen Haçlı piyonu DEAŞ’ın kanlı görüntülerini hala sitesinde barındırıyor. Youtube, DEAŞ’ın savaş görüntülerine ait onbini aşkın videoyu şikayetlere rağmen kaldırmıyor. Youtube’da hâlâ “ISIS”, “IŞİD”, “DEAŞ”, “DAEŞ” kodlu aramalarla 320 bin dolayında terör videosuna erişilebiliyor.

Terörün hizmetinde

El Kaide ve Boko Haram gibi örgütlerin Müslümanlara terör yaftası vurulmasını sağlayan yüzlerce görüntüsünü de Youtube, sayfalarında sansürsüz yayınlıyor. Algı operasyonu içeren görüntüler, birçok dile çevrilebilen altyazılarla adeta zihinlere işleniyor. Yüce İslam dinini terörizmle eşitlemek için oluşturulan videolardan geçilmeyen Youtube’da, terör örgütü PKK/PYD’nin terör ve propaganda içeren videolarına da dokunulmuyor. PKK, PYD, YPG, YPJ, PJAK, YRK gibi terör örgütünün tüm bileşenlerinin propaganda videoları, terör marşları eşliğinde sitede yer alıyor.

Youtube, Hristiyan terörünün görülmesini sağlayan içeriklerde ise adeta ‘susturucu’ takıyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:04
  1. Youtube
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  6. Cuma namazı
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  9. IŞİD
  10. DEAŞ
  11. DAEŞ
  12. terör videosu
  13. El Kaide
  14. Boko Haram
  15. Müslümanlar
  16. İslam
  17. PKK
  18. PYD
  19. YPG
  20. YPJ
  21. PJAK
  22. YRK

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