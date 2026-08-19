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Gündem İstanbul'un göbeğinde korkunç olay
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İstanbul'un göbeğinde korkunç olay

Yeniakit Publisher
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İstanbul'un göbeğinde korkunç olay

İstanbul'un göbeği olarak bilinen Şişli'de metruk binada koku ihbarı cesedi ortaya çıkardı.

Şişli Paşa Mahallesi'nde metruk bir binadan yayılan kötü koku üzerine ihbar yapıldı.

Polis ekipleri olay yerine gelerek yaptıkları incelemede binada bir ceset buldu.

 

 

Olayla ilgili soruşturma ve ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Detaylar henüz netlik kazanmadı.

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