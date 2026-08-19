İstanbul'un göbeğinde korkunç olay
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'un göbeği olarak bilinen Şişli'de metruk binada koku ihbarı cesedi ortaya çıkardı.
Şişli Paşa Mahallesi'nde metruk bir binadan yayılan kötü koku üzerine ihbar yapıldı.
Polis ekipleri olay yerine gelerek yaptıkları incelemede binada bir ceset buldu.
Olayla ilgili soruşturma ve ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Detaylar henüz netlik kazanmadı.