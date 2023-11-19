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Dünya Teröristbaşından mühimmat itirafı
Dünya

Teröristbaşından mühimmat itirafı

Yeniakit Publisher
2023-11-19 06:47:00 -
Teröristbaşından mühimmat itirafı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetiminin, 43 gündür Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdüren İsrail’e “gerekli mühimmatları göndermeye devam ettiğini” söyledi.

Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve hükümetin Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile Tel Aviv’de ortak basın açıklaması yaptı.

İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırıların ilk gününden bu yana “ABD'nin desteğini korumak ve güvence altına almak için çok yoğun bir diplomatik çaba harcadıklarını” vurgulayan Netanyahu, şunları kaydetti:

Sevgili dostumuz Joe Biden'ın liderliğindeki ABD bizimle ortak çıkarları görüyor. Bize özel denizaltı ve donanmayla birlikte uçak gemileri gönderdi. Gerekli mühimmatları da göndermeye devam ediyor.

Son birkaç haftadır ABD içinde ve dünyanın her yerinde İsrail’e karşı çok büyük baskılar olduğunu” kaydeden İsrail Başbakanı, ancak bu uluslararası baskıların bazılarını “savuşturmayı ve atlatmayı başardıklarını” savundu.

Esirler konusunda henüz bir anlaşma yok
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Netanyahu, Gazze’de Hamas’ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmalara ilişkin “çok sayıda yanlış haber” çıktığını kaydederek, "şu an için bir anlaşma olmadığını" ve eğer bir anlaşma ortaya çıkarsa bunu İsrail kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

İsrail, Gazze’ye yakıt girişini kendi askerlerinin sağlığı için kabul etti

Netanyahu, İsrail’in Gazze’ye geçişine izin verdiği sınırlı insani yardımların ise, İsrail’e yönelik “uluslararası desteğin güvence altına alınması açısından önemli olduğunu” ifade etti.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye ilk kez dünden itibaren yakıt girişini kabul etmesi konusuna da değinen Netanyahu, bu adımla Gazze’deki yakıt kıtlığı kaynaklı su sorununun yol açması muhtemel salgın hastalıkların, bölgeyi işgal eden İsrail askerlerine bulaşmasını önlemeyi amaçladığını söyledi.

Netanyanu, “Bu (yakıt sevkiyatı), yalnızca su ve kanalizasyon pompalarının çalıştırılması gibi acil durumlar için kullanılabilecek çok az bir miktardır. Çünkü bunlar olmadan, veba salgınlarının hemen patlak verdiğini göreceğiz ve bu salgınlar, hem Gazze Şeridi sakinlerine ve Gazze Şeridi'nde bulunan İsrail askerleri zarar verecek.” diye konuştu.

Hedeflerinin Gazze’de Hamas’ı yok etmek olduğunu hatırlatan Netanyahu, bu hedefe ulaşmalarının ardından, “İsrail ordusunun her türlü tehdide karşı Gazze’de mutlak hareket özgürlüğüne sahip olacağını” savundu.

Gazze'yi Hamas'ın ardından gelecekte Filistin Yönetiminin yönetmesine ilişkin tartışmalara da işaret eden İsrail Başbakanı, İsrail tarafından öldürülen Filistinli direnişçilerin ailelerine maddi destek sunan Filistin Yönetiminin Gazze'yi yönetmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

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Yorumlar

Hakan Temür

Netanyahu elbet Gebereceksin Biden zaten zombi gibi içi gebermiş.Sizler emperyalizmin ve siyonizmin iki fahişesi olarak anılacak ve yargılanacaksınız ya bu dğnyada yada öteki

fetösavar

gençler gazze neyi gösterdi? birazcık cesaretli olursanız, dünyanın en büyük güçlerini kolayca madara edebileceğinizi.... ama önce ne lazım? iman....
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