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Gündem Teröristbaşından hezimet itirafı: Bizim için Türkiye'yi karşılarına almazlar
Gündem

Teröristbaşından hezimet itirafı: Bizim için Türkiye'yi karşılarına almazlar

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Salih Müslim, Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kaldıklarını ve ağır kayıplar verdiklerini itiraf etti. Müslim, "Ne Amerika, ne de Rusya bizim için Türkiye'yi karşısına almaz. Kendi çıkarlarını düşünüyorlar" şeklinde konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 14:02:00 -
Teröristbaşından hezimet itirafı: Bizim için Türkiye'yi karşılarına almazlar

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin sözde üst düzey isimlerinden Salih Müslim, terör örgütünün yayın organlarına MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Hava harekatlarıyla çok sayıda örgüt yöneticisinin öldürüldüğünü söyleyen Salih Müslim'in itirafları şöyle:

"Türkiye'nin hava saldırıları artarak devam ediyor. Bu hakikati görmek lazım. ABD, Rusya ve diğer bazı ülkeler açıklamalar yaparak sadece kınıyor ve kaygılarını dile getiriyorlar. Türkiye bu açıklamaları dikkate almıyor.

"Her gün kayıplar veriyoruz"

Ne Amerika, ne de Rusya bizim için Türkiye'yi karşısına almaz. Kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Uluslar arası güçler Türkiye'nin Suriye'ye yönelik saldırılarına karşı bazı açıklamalar yapmış olsa da, Türkiye bunu dinlemiyor.

Bu SİHA'lara, Drone'lara karşı bir çözüm üretmek zorundayız. Kendimizi korumak ve tedbirlimizi almak zorundayız. Her gün ağır kayıplar veriyoruz."

 

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