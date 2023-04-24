Teröristbaşına özgürlük isteyen Ahmet Türk'ten küstah sözler!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cesaret bulan HDP/PKK'dan açıklamalar gelmeye devam ederken son çıkış eski HDP'li Ahmet Türk'ten geldi.

Ahmet Türk yaptığı açıklamada seçimleri Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda Türkiye'nin kanunlarının değişeceğini ifade etti.

"Kökten değişmesi lazım"

Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi ayağı HDP ile yaptığı görüşme sonrası Diyarbakır'da Nevruz kutlamalarından bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen Türk, "Biliyorsunuz çok farklı ideolojiden gelen altılı bir masa var. İleride sıkıntıların çıkma ihtimali çok büyük, açıkça söylemek gerekir" dedi.

Türk'ün açıklaması kirli ortaklığın Türkiye'yi bölmek için krizlere ve kaoslara bile bile evet dediğini ortaya çıkardı.

Konuşmasının devamında da haddini aşan Türk, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye değişmek zorunda. Türkiye'nin bugün yürüttüğü siyasetin, normların kökten değişmesi lazım" dedi.

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