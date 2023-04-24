  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Davutoğlu halasının kendisine oy vermeyeceğini anlattı! Halasını bile umursamaz tavırları 'pes' dedirtti

Ümit Özdağ'dan ilginç kehanet! 'MİT'ten emekli danışmanım raporluyor...'

ABD’nin F-16 kararı açıklaması! Ortalık karıştı: Türkiye düşmanı ABD'li senatör duyurdu: Bahanesi Yunanlılar

Meteoroloji tarih verdi! Meteoroloji uzmanlarından açıklama: Hava değişiyor! Dondurucu soğuklar, fırtına, tipi...

Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan tokat gibi 'terör' cevabı!

Hulki Cevizoğlu'ndan TCG Anadolu mesajı!

Fatih Erbakan 6'lı masanın çirkin yüzünü ortaya döktü!

Rusya'dan ABD açıklaması: Affetmeyeceğiz

Kan donduran olay! Abisini vahşice katletti: O detay ortaya çıktı gündem oldu! Uykusunda boğazını kesmiş!

Mustafa Destici'den terörle mücadele mesajı! Kılıçdaroğlu-HDP ittifakını topa tuttu
Siyaset Teröristbaşına özgürlük isteyen Ahmet Türk'ten küstah sözler!
Siyaset

Teröristbaşına özgürlük isteyen Ahmet Türk'ten küstah sözler!

Yeniakit Publisher
2023-04-24 09:05:00 -
Teröristbaşına özgürlük isteyen Ahmet Türk'ten küstah sözler!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen eski HDP'li Ahmet Türk, seçimleri 7'li koalisyonun kazanması durumunda kanunların kökten değişeceğini söyledi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cesaret bulan HDP/PKK'dan açıklamalar gelmeye devam ederken son çıkış eski HDP'li Ahmet Türk'ten geldi.

Ahmet Türk yaptığı açıklamada seçimleri Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda Türkiye'nin kanunlarının değişeceğini ifade etti.

"Kökten değişmesi lazım"

Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi ayağı HDP ile yaptığı görüşme sonrası Diyarbakır'da Nevruz kutlamalarından bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen Türk, "Biliyorsunuz çok farklı ideolojiden gelen altılı bir masa var. İleride sıkıntıların çıkma ihtimali çok büyük, açıkça söylemek gerekir" dedi.

Türk'ün açıklaması kirli ortaklığın Türkiye'yi bölmek için krizlere ve kaoslara bile bile evet dediğini ortaya çıkardı.

Konuşmasının devamında da haddini aşan Türk, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye değişmek zorunda. Türkiye'nin bugün yürüttüğü siyasetin, normların kökten değişmesi lazım" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

yavuz

ahmet türkdeğil, senin gibilerinin Ülkemizde yaşamasına tahammül dahi edemiyoruz. Düşüncemizdeki insanlar İktidar olduğumuz zaman sizlere ait evleri buldozerler ile kum haline getireceğiz. fetöcüleri dhkpkk lıları hepinizi yok edeceğiz. sizlerin başka Ülke topraklarına dahi gönderilmesine izin vermeyeceğiz. Hepinizi Esad gibi yok edeceğiz. YAŞASIN TÜRK IRKI. KAHROLSUN KAFİRLER.

celal İLKAYA

HANI BU ÇOK HASTAYDI GEBERIYORDUDA BUNU CEZASI HASTALIGINDAN KALDIRILMAMİŞMIYDI BAKIN NEYMIS CIVI GIBI DEMEKKI TIP YANILTILMIS SAGLIGI KAZANILDIYSA CEZANIN DEVAMINI YATMASI ISTENMELI MEJLIS KARARIYLA BU SAGLANMALI
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23