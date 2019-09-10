Teröristbaşı Netanyahu'nun 'Orayı ilhak edeceğiz' sözüne Türkiye'den jet tepki!

Altı ay içinde ikinci kez erken seçime gidecek terör devleti İsrail'de nisanda az farkla birinci çıkan ama koalisyon hükümeti kuramayan teröristbaşı Benyamin (Bibi) Netanyahu, başbakanlık koltuğunu korumak için ilhak kartını yeniden açtı.

"Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceğiz"

İsrail kanallarından canlı yayımlanan açıklamada, Netanyahu, yeniden seçilirse, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'nde ve Ölü Deniz'in kuzeyinde İsrail egemenliğini tesis etmeye niyetlendiğini duyurdu.

"Trump'ın barış planı, ilhak için tarihi bir fırsat"

Bunun için Trump'ın İsrail seçiminden sonra açıklanacak 'barış planının' ve Trump'la görüş alışverişlerinin bekleneceğini sözlerine ekledi.

"Son aylarda bu yönde diplomatik çaba yürüttüm ve gerçekleşmesi için şartlar olgunlaştı" diyen Netanyahu, Trump yönetiminin 'barış planının' 17 Eylül'deki seçimden bir kaç gün sonra açıklanacağını ve Batı Şeria ile diğer bölgeleri ilhak etmek için 'tarihi fırsat' sağlayacağını söyledi.

Erken seçimde sağcı seçmenlerin oyunu almaya yönelik bir adım

İsrail basını Netanyahu'nun bu vaadini, "Ülkede 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi sağcı seçmenlerin oyunu almaya yönelik bir adım" olarak yorumladı.

Zira son kamuoyu anketlerinde Netanyahu'nun partisi Likud'un az bir farkla da olsa seçimlerden ikinci parti olarak çıkacağı tahmin ediliyordu.

9 Nisan'da da aynı vaatte bulunmuştu, ABD'den destek gelmişti

Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi seçimi kazanıp koalisyon hükümetini kurması halinde yine aynı vaatte bulunmuştu. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da İsrail’in Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia ederek, Netanyahu'ya destek vermişti.

Ankara'dan jet tepki!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Netanyahu'nun seçim vaadiyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti" ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'da 250 yasa dışı yerleşim yerinde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci var

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria’da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Ürdün Vadisi'nin konumu ve önemi

Ürdün Vadisi, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da yer alıyor.

Filistinlilerin Batı Şeria ve Gazze'de kurmak istedikleri olası Filistin devletinin doğu çeperini oluşturmasını öngördükleri Ürdün Vadisi, güneyde Ölü Deniz'den kuzeyde İsrail'in Beyt Şean kentine kadar uzanıyor.

2400 kilometrekare toprağa yayılan Ürdün Vadisi, Batı Şeria'nın yüzde 30'unu oluşturuyor.

Ürdün Vadisi, Şeria Nehri olarak da adlandırılan Ürdün Nehri'nin her iki yakasındaki verimli tarım arazilerinden meydana geldiğinden yaşamsal önemde.

Bugüne dek Filistinlilerle her türlü barış anlaşmasında Ürdün Vadisi'ni askeri kontrol altında tutmak istediklerini açıklamış olan gelmiş geçmiş İsrail hükümetlerinin Batı Şeria'yı yüzlerce Yahudi yerleşimiyle delik deşik hale getirmeleri de yaşayabilir bir Filistin devleti kurulmasını imkansız kılıyor.