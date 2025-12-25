Teröristbaşı Netanyahu ve Trump… 2 yapay zeka ile alçakların buluşması
ABD Başkanı Donald Trump ve Siyonist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu bir B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağının kokpitinde gösteren video, siyasi propaganda ve dijital manipülasyonun ulaştığı son noktayı simgeliyor.
Görüntülerde Trump ve Netanyahu, askeri uçuş teçhizatlarıyla B-2 kokpitinde oldukça kararlı ve "zafer turu" (victory lap) atarken resmediliyor. Tamamen yapay zeka ürünü olan bu klip, gerçek askeri operasyonları sembolik bir "Hollywood tarzı" kahramanlık kurgusuyla birleştirerek siyasi propaganda yapılıyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun basın ofisinin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Netanyahu’yu ABD Başkanı Donald Trump ile B-2 bombardıman uçağının kokpitinde gösteren yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir video yayınlandı. Paylaşımda, “Zafer turumuzdayız” ifadeleri kullanıldı.
Sosyal Medya
İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti