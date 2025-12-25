Teröristbaşı Netanyahu ve Trump… 2 yapay zeka ile alçakların buluşması

Görüntülerde Trump ve Netanyahu, askeri uçuş teçhizatlarıyla B-2 kokpitinde oldukça kararlı ve "zafer turu" (victory lap) atarken resmediliyor. Tamamen yapay zeka ürünü olan bu klip, gerçek askeri operasyonları sembolik bir "Hollywood tarzı" kahramanlık kurgusuyla birleştirerek siyasi propaganda yapılıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun basın ofisinin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Netanyahu’yu ABD Başkanı Donald Trump ile B-2 bombardıman uçağının kokpitinde gösteren yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir video yayınlandı. Paylaşımda, “Zafer turumuzdayız” ifadeleri kullanıldı.