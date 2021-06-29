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Siyaset Teröristbaşı Mustafa Karasu'dan muhalefet itirafı
Siyaset

Teröristbaşı Mustafa Karasu'dan muhalefet itirafı

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mustafa Karasu, "CHP'sinden Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişiyle oldu" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 12:45:00 -
Teröristbaşı Mustafa Karasu'dan muhalefet itirafı

Türkiye'nin Irak'ın Kuzey'inde gerçekleştirdiği operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu yayımladığı video ile Kuzey Irak'taki operasyonlarla HDP'ye yönelik kapatma davası arasında ilişki kurarak CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne göndermede bulundu.

"HDP olmasaydı ayakta kalamazlardı"

Karasu, "HDP'ye selam veren bile düşman görülüyor. Şimdi yapılması gereken bu iktidarı yerle yeksan etmektir. Kemal Kılıçdaroğlu linç edilmek istendi Meral Akşener linç edilmek istendi. CHP'sinden Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişiyle oldu. On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir." dedi.

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Yorumlar

turan

bu saydığı hdp dışındaki 3 parti nin liderleri şimdi çıkıp bu şerefsize şöyle demeleri lazım..biz senin ve pkk pyd gibi şerefsiz değiliz.terör örgütü bizim adımızı ağzına alamaz desinler...hadi bakalım....eğer demz iseler taa da şerefsizin hain en en önde gidenleri olurlaR......
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memleketim

ahahahah zillett sana oy verene yazıkkk
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