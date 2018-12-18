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Teröristbaşı için açlık grevi yapacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, bebek katili, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' için açlık grevine başlayacağını açıkladı.

18 Aralık 2018 Salı 12:18
Teröristbaşı için açlık grevi yapacak

Tutuklu bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, 10 gün sürecek açlık grevine başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak, dönüşümlü açlık grevine başladı.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan için açlık grevine başlayan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari milletvekili Leyla Güven’in, eylemine destek geldi.

10 günlük açlık grevi yapacak

Ekim 2016’da tutuklanıp yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş başkanı Gültan Kışanak da “Savaşın, ölümün, zulmün, barışın sesini susturmasına sessiz kalamayız. Bunu başaracağımıza inanıyorum” diyerek, 10 günlük dönüşümlü açlık grevine başladığını duyurdu

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 12:18
  1. Hakkari
  2. Diyarbakır
  3. Gülten Kışanak
  4. HDP

YORUM YAZ

  • Ergin YaşarErgin Yaşar1 sa önce
    Biraz bekle Ramazan ayı geliyor hiç olmazsa ahirete faydası olur,aç lığın bir işe yarar belki!!!Şimdi açlıktangeberisen niyazi olursun ramazan da ölürsen şehit olursun.
  • ihsanihsan1 sa önce
    bu kadın dışardamı hayret hapsanede olması gerekmiyormuydu aç kalacaqkmış sahtekar gizli gizli yiyecek ananı kandır
  • NİHAL NİHAL1 sa önce
    ya yapma çok üzüldüm vah vah. Teröristin, yediği tabağa ihanet edenin.Kötü emelleri olan dış güçlerin oyuncağıolan birinin yemek yememesi ne kadar üzücü inanki ölsen umrumda değilsin yok aslında ölseniz temizlik olur
  • KamilKamil1 sa önce
    Çok üzüldük hemen serbest bırakacağız(!)
  • mehmet alimehmet ali1 sa önce
    Açlıktan ölen olmamış ama n diyelim dilerim ..ö..r.!
  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    BUNLAR DAĞLARDAN ANTRENMAN LIDIR. AMA ARTIK MİDELERİ KEBAPLARA ALIŞTIĞI İÇİN YAPAMAZLAR. ARKA TARAFTA LAHMACUN KEBAP DEVAM. AÇLIK GREVİ NI TEŞVİK EDELİM, ZATEN BU MİLLETİN PARALARI DEVLET IN İMKANLARI BUNLARA HARAM, ALDIKLARI MAAŞLAR HARAM, ÇÜNKÜ DEVLET E İHANET EDİYORLAR
  • ArnavutArnavut1 sa önce
    Sinek kadar değeri yok,bu ülke için bir kayıp değil.
  • Yusuf Yusuf 1 sa önce
    Sizin daha onceki aclik grevlerinizide gorduk gizliden dolmalar kavurmalar tencereler ile geliyordu. Keske gercekten aclik grevi yapip ardinca acliktan geberseniz ama sizin oburlugunuz yuzunden bogazinizdaki o sarkmis gidiklariniz size hic aclik grevi yapmaniza izin verirmi. En fazla yarim gun dayanabilirsiniz.
  • HalitHalit2 sa önce
    Geberirsin inşaallah bu pislikler temizlenir güzelim vatanımdan

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