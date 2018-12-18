Teröristbaşı için açlık grevi yapacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, bebek katili, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' için açlık grevine başlayacağını açıkladı.18 Aralık 2018 Salı 12:18
Tutuklu bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, 10 gün sürecek açlık grevine başladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak, dönüşümlü açlık grevine başladı.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan için açlık grevine başlayan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari milletvekili Leyla Güven’in, eylemine destek geldi.
10 günlük açlık grevi yapacak
Ekim 2016’da tutuklanıp yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş başkanı Gültan Kışanak da “Savaşın, ölümün, zulmün, barışın sesini susturmasına sessiz kalamayız. Bunu başaracağımıza inanıyorum” diyerek, 10 günlük dönüşümlü açlık grevine başladığını duyurdu
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