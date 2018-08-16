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Teröristbaşı Gülen'i öven şahıslara yakalama kararı

İzmir’de teröristbaşı Fetullah Gülen’i sosyal medya üzerinden övdükleri ve örgüt adına propaganda yaptıkları iddiasıyla 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 10:43
Teröristbaşı Gülen'i öven şahıslara yakalama kararı

İzmir’de FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen’i sosyal medya üzerinden övdükleri ve örgüt adına propaganda yaptıkları iddiasıyla 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla FETÖ/PDY elebaşı Gülen’i sosyal medya üzerinden övdükleri belirlenen 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılırken, Gülen’i öven ve örgüt propagandası yapan kişilerin adreslerine yönelik operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 10:43
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  2. fetö
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