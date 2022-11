Teröristbaşı Duran Kalkan İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırıyı aylar önce böyle itiraf etmiş!

Taksim İstiklal Caddesi'nde dün saat 16:20 sıralarında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Kanlı bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist güvenlik güçlerince kısa sürede ikamet ettiği evde kıskıvrak yakalandı. Suriye'de PKK/KCK//PYD/YPG'nin özel istihbarat elemanı olarak yetiştirilip Türkiye'ye gönderildiğini itiraf eden kadın teröristin, 1999 doğumlu Suriye uyruklu Ahlam Albashır olduğu öğrenildi.

Hain terör saldırısı tüm Türkiye’yi yasa boğarken, teröristbaşı Duran Kalkan'ın aylar önce sarf ettiği sözler akıllara geldi.

Teröristbaşı Duran Kalkan'dan alçak tehdit

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde devam ettirdiği Pençe-Kilit Operasyonu'nda büyük kayıplar vererek iyice köşeye sıkışan terör örgütünün medyasına konuşan PKK elebaşı Duran Kalkan'ın kan donduran tehditleri şöyleydi:

Gerilla da savunma yapmıyor, saldırıyor. Saldıracak hem de. Hem de hiç beklemediği yerde, hiç ummadığı yerde. Hazır olmadığı yerde bir bakacak ki gerillanın gürzü tepesindedir. Bu sadece cepheden, askeri hedefler düzeyinde mevzilerde değil, kuzey kürdistanın, Türkiye'nin her yerinde AKP-MHP'nin saldırdığı her yerde olacak. Kentlerde olacak. Her yer savaş alanı