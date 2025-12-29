O telefonlar 2026’da kapanacak: Milyonlarca cihaz devre dışı kalıyor

Türkiye’de cep telefonu kullanıcılarını yakından ilgilendiren kritik bir uygulama, 2026 yılı yaklaşırken yeniden gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen düzenleme kapsamında, belirli bir süre mobil şebekelerde sinyal vermeyen cep telefonları sistem dışına çıkarılacak.

Uygulama özellikle uzun süredir kullanılmayan, çekmecede bekleyen ya da “yedek telefon” olarak saklanan cihazları doğrudan etkiliyor.

Hangi telefonlar kapanacak?

BTK mevzuatına göre, bir takvim yılı boyunca Türkiye’deki mobil şebekelerden hiç sinyal almayan cep telefonları “kullanım dışı” kabul ediliyor. Bu cihazların IMEI numaraları pasife alınıyor ve takip eden yıl itibarıyla mobil iletişim hizmetleri kesiliyor.

Bu kapsamda 2025 yılı boyunca:

Hiç açılmayan

SIM kart takılmayan

Arama, SMS veya mobil veri bağlantısı kurmayan

telefonlar, 2026 itibarıyla arama yapamayacak, arama alamayacak ve SMS gönderemeyecek.

Kaç telefon etkilenebilir?

Sektör kaynakları ve BTK verilerine dayanan tahminlere göre, uygulamanın yaklaşık 3 milyon cep telefonunu etkilemesi bekleniyor. Bu cihazların büyük bölümünün aktif kullanılmayan, genellikle evde yedek olarak tutulan eski telefonlar olduğu belirtiliyor.

Yetkililer, düzenlemenin amacının kullanıcıları mağdur etmek değil; IMEI klonlama, kayıt dışı cihaz kullanımı ve suç amaçlı telefon kullanımının önüne geçmek olduğunu vurguluyor.

Telefonun kapanmaması için ne yapılmalı?

Uzmanlara göre, mağduriyet yaşamamak için alınması gereken önlem oldukça basit.

Bir cep telefonunun sistemde aktif kalması için:

Yılda en az bir kez SIM kart takılması

Mobil şebekeden sinyal alması

En az 5 dakika açık kalması

yeterli oluyor. Arama yapılması ya da SMS gönderilmesi zorunlu değil; şebekeye bağlanması yeterli kabul ediliyor.

Kapanan telefon yeniden açılabilir mi?

IMEI’si pasife alınan cihazlar için e-Devlet üzerinden yeniden kullanım başvurusu yapılabiliyor. Ancak bu başvurular her cihaz için otomatik olarak onaylanmıyor.

Başvuru sürecinde cihazın:

Kayıt dışı olmaması

Klonlanmış IMEI taşımaması

Daha önce yasa dışı işlemlerde kullanılmamış olması

gibi kriterler detaylı şekilde inceleniyor. Yetkililer, bu nedenle kapanmadan önce önlem alınmasının en güvenli yol olduğuna dikkat çekiyor.

Uygulamanın yasal dayanağı ne?

Söz konusu düzenleme, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve bu kanuna bağlı BTK kararları kapsamında uygulanıyor. BTK, IMEI havuzunu düzenli olarak güncelliyor ve sinyal almayan cihazları otomatik sistemlerle tespit ediyor.

Bu uygulama Türkiye’de ilk kez hayata geçirilmiyor. Daha önce de benzer takvimlerle milyonlarca pasif cep telefonu sistem dışına çıkarılmıştı.