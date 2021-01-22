Terörist sevici Kaftancıoğlu ile gezi finansörü Kavala'ya tam destek: Akılalmaz değerlendirme!

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İstinaf Mahkemesi'nin, gezicilerin finansörü Osman Kavala ile birlikte 9 sanığın tüm suçlardan beraatine ilişkin verilen kararı oy birliği ile bozmasını ve Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin izlenmesine ilişkin istenen hapis cezasını değerlendirdi.

Akılalmaz yorumlar!

Terörist sevici Kaftancıoğlu ile gezicilerin finansörü Kavala'yı savunan Avukat Çelik, akılalmaz yorumlar yaptı. Türkiye'de paralel yargı olduğu iddiasını öne atan Çelik, "Bunlar FETÖ taktikleri. Zamanında o taktikleri çok iyi izlemiş kişiler, bugün bunları muhaliflere karşı kullanıyor. " dedi.

Kaftancıoğlu'nun terörist seviciliği ile değil İstanbul seçimleri ile ilişkilendirdi

Canan Kaftancıoğlu hakkında twitter hesabından teröristleri güzellediği mesajları nedeni ile açılan davayı İstanbul seçimleri ile ilişkilendiren Avukat Celal Çelik, şunları söyledi:

"Hatırlarsanız tam İstanbul zaferinin yıl dönümünde Canan Kaftancıoğlu hakkında dava açıldı. AYM'nin Berberoğlu hakkında ikinci kez hak ihlali vermesinin ardından bugün hem Kavala ve 9 sanığın beraat kararının bozulması hem de Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame, yargıdaki paralel grubun 'biz buradayız, direniyoruz' demesi anlamına geliyor. FETÖ’nün daha önceki taktiklerini kullanan bu grup, 'AYM’ye karşı hala güçlüyüz' demek istiyor."