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Siyaset Terörist sevici Kaftancıoğlu hakkında yeni iddianame: 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor
Siyaset

Terörist sevici Kaftancıoğlu hakkında yeni iddianame: 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesi olayına ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 18:28:00 - 2021-01-22 18:30:19
Terörist sevici Kaftancıoğlu hakkında yeni iddianame: 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemi ile iddianame hazırlandı.

Kaftancıoğlu azmettirdi iddiası

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar Başkanı olan Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020 tarihinde saat 12.50 civarında Fahrettin Altun'un evinin bulunduğu alana aynı parti mensubu iki kişiyle birlikte geldiği anlatıldı. Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evin fotoğrafını çektiği belirlenen Özçağdaş ve beraberindekileri Canan Kaftancıoğlu'nun azmettirdiği iddia edildi.

Kaftancıoğlu'nun savunması!

Teröriast sevici Canan Kaftancıoğlu iddianameye ilişkin savunmasında şunları söyledi:

"Suat Özçağdaş, siyasi görevi gereği kentteki hukuka aykırı yapılaşmayı kontrol etti. Müştekiye ait evin fotoğraflanması yönünde Özçağdaş'a hiçbir telkinde bulunmadım. İddialar asılsızdır. Suçlamaları kabul etmiyorum."

İddianame kabul edilirse Kaqftancıoğlu'nun yargılanmasına başlanacak

Dosyanın uzlaştırmacıya tevdi edildiği ancak tarafların uzlaşma teklifini kabul etmediklerinin belirtildiği iddianamede, şüpheli Canan Kaftancıoğlu'nun 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse Kaftancıoğlu'nun yargılanmasına başlanacak.

10,5 yıla kadar hapsi istenmişti

Öte yandan, Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin 'suç işlemeye tahrik' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. CHP Üsküdar Başkanı olan Suat Özçağdaş hakkında ise 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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