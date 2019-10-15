Terörist Salih Müslim, Rusya'nın Türkiye'ye karşı yapacağı hamleyi duyurdu

ABD tarafından kullanılıp, yüzüstü bırakılan terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG, Esed rejimi ile anlaştıklarını açıkladı.

Esed rejimi ve Rusya ile yaptıkları anlaşamanın içeriğine ilişkin açıklamalarda bulunan PYD Sözcüsü Müslim">Salih Müslim, Derik'ten Fırat'a kadar Suriye askerlerinin sınır hattında konumlanacaklarını ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Fırat Haber Ajansı'na (ANF) konuşan Müslim, "Rejim ve kendileri arasında yapılan anlaşma askeri bir anlaşmadır ve ilk adımdır. Bu adımdan sonra bunun tam içeriğini doldurmak için diyalog ve görüşmeler olacaktır" dedi.

Müslim yapılan anlaşmaya ilişkin şöyle konuştu:

"Sınır güvenliği ya da bir devlet olarak Suriye'nin egemenliği ihlal edilmiştir. Bu egemenliği korumak için sınırı beraber korumak gerekiyor. Bunun için de Suriye askerleri Derik'ten ta Fırat'a kadar yerleşecektir ve Suriye bayrağını kaldıracaktır. Nerde bir asker varsa zaten Suriye bayrağını kaldırabilir. Suriye askerleri şehrin içinde bulunmayacaktır, şehir dışında bazı yerlerde kalacaklar. Bizim işinmize karışılmayacaktır, buradaki meclisler olduğu gibi çalışmalarına devam edecektir."



Rusya ve Suriye ile daha önce de birçok defa görüşüp ortak bir anlaşmaya ulaşmak istediklerini belirten Müslim, anlaşma içeriğinde Afrin'in de olduğunu belirterek, "Amerikalılar çekilmeden önce Ruslar ve Rejim anlaşmayı kabul etmiyordu. Ama şimdi bunu kabul ettiler. Bu bir ilktir, görüşmeler devam edecek. Bu anlaşmada en önemli noktalardan biri Afrîn'in de bulunmasıdır. Alanın güvenliği sağlandıktan sonra Afrîn'in kurtarılması içinde birlikte çalışılacaktır" dedi.

'Anayasa garantisi olacak'

Müslim, birkaç gün sonra görüşmelerin Şam'da devam edeceğini dile getirerek, ana çerçeveye ilişkin şunları söyledi: “Anayasa'da Kürtlerin haklarının tanınması ve buradaki diğer halkların haklarının garantilenmesi. Artık bunların anayasa garantisi olacaktır. Bunlar süreçlerdir. Artık bu anlaşmanın çerçevesinin ne kadar geniş olacağı oradaki tartışmalara bağlıdır."

'ABD saldırıları durdurmadı'

Saldırıları ancak Rusya'nın durdurabileceğini dile getiren Müslim, "Amerika durduramadı ya da durdurmadı. Amerika 'Türkiye ısrar ediyor. Türkiye'yi karşımıza alırsak ileride bazı şeyler kaybedebiliriz' gibi bir tavır içinde oldu. Kimse durduramadı, durmadı. Bir de Amerikan güçleri zaten çekildiler. Ta nereye kadar gittiler. Bundan sonra Amerikan güçleri nasıl olacaksa, nasıl kalacaksa bilmiyorum. O bizim sorunumuz değil. En fazla Suriye devletini ilgilendiren bir durumdur" dedi.

'Rusya'nın gücü var'

Müslim, Rusya'nın bu saldırıları durdurabilme gücü olduğunu belirterek, anlaşmanın garantörünün Rusya olduğunu dile getirdi. Müslim, şöyle konuştu:

"Bu anlaşmanın uygulanması önemlidir. Bu anlaşmanın saldırıları durdurup durdurmayacağını pratikte göreceğiz. Daha önceki süreçlerde de belirttiğim gibi Rusya ve Rejimle görüşmek ve anlaşmak istiyorduk, kabul etmiyorlardı. Şimdi saldırılar, gelişmeler ve görkemli direniş bütün tarafları yeniden düşünmeye mecbur etti. Şimdi Ruslar da gördü ki Türkiye alanı işgal ederseEsed rejimi de kaybedecektir. Çünkü Türkiye yerleştiği alandan çıkmaz. Ama bu daha tam bir anlaşma değil, bir ön görüşmedir.

‘Hava sahası kapatılacak'

Savaş devam edecektir. Türkiye tüm gücüyle saldırıyor. Bu noktada Türkiye saldırılarına karşı Suriye askeri savaşmayacak, biz savaşacağız. Fakat Rejim askeri sınırlardaki varlığıyla Suriye devletini ve egemenliğini temsil edecek. Verilen bir söz daha vardır. Bunu da burada ifade edelim: Rusya ve Rejim Kuzeydoğu Suriye hava sahasını Türk uçaklarına kapatacaklarını ve hava saldırılarını durduracaklarını söylediler. Bu bizi biraz rahatlatacaktır."