Terörist paniklemiş! 'Listede biz de var mıyız?'

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nın 2017 yılında hazırladığı ve örgüte karşı mücadelede rehber olması için tüm il emniyet müdürlüklerine gönderdiği rapora göre, FETÖ’nün TSK, emniyet, yargı, MİT, mülkiye, YÖK şeklinde altı ayrı ‘mahrem yapılanması’ var. Bugüne kadar örgüt üyelerinin ev ve işyerlerinde ele geçen belgeler, istihbarat faaliyetleriyle elde edilen belgelere göre hazırlanan rapora göre, yapılan operasyonlarla ağır darbe yiyen örgüt ayakta kalabilmek için bir yandan meslekten men edilen bürokrat ve güvenlik görevlilerinin mesleklerine geri dönmesi ve tutuklu bulunanların serbest bırakılması için avukatlık ücreti dahil hukuki destek vermek öte yandan hakkında henüz bir işlem yapılmamış örgüt üyelerinin olası soruşturmalara karşı aleyhlerindeki delillerin yok edilmesi ve sorguda dile getirecekleri ifadeler konusunda faaliyet yürütüyor.

ESKİ VERİLER TEMİZLENMİŞ

Emniyet raporuna göre FETÖ, “Hukuki açıdan ByLock programı kullanımının suç olmadığı algısı oluşturmaya çalışırken, ByLock ve benzeri programları suç delili olarak tanımlayıp yok ediyor” deniyor. Örgütün delil yok etme faaliyetleri yürüttüğü belirtilen raporda, FETÖ’cülerde ele geçen şu örgütsel rapora dikkat çekiliyor: “ByLock ile ilgili medyada çıkanlar sebebiyle arkadaşlarımızda da kullandığımız programlara yönelik tedirginlik oluşmuş idi. Bazı itirafçılarında ifadelerinden dolayı Eagle ve Tango programları açığa çıktı. Güvenliği arttırılmış yeni programlarımız kullanılmaya başlamıştır. Her birimde ve sivil bölgelerimizde farklı isimlerde yeni programlarımız mevcut kullanıcılarca güncellenmiş olup eski programlara ait veriler silinmiştir. Tüm telefonlara ccleaner adında acil durumlarda telefon resetleme, otomatik her iki saatte telefon temizleme programı yapılmıştır.”

SENARYO HAZIRLANMIŞ

FETÖ’nün MİT’in elindeki 53 bin kişilik ByLock kullanıcısı listesi olduğunu bildiği ama kendi ellerinde sadece 13 binin olduğuna yönelik örgüt içi raporlamaları da dikkat çekti. FETÖ’cülerin, Bylock listelerinde kimlerin olduğunu merak ettiği ve listelerde kendi isimlerinin de olup olmaması konusunda tedirgin oldukları kendi iç yazışmalarına da yansıdı. FETÖ’nün üst düzey yöneticileri, ByLock listesindeki örgüt üyelerinin ifadeye çağrılmadan önce nasıl savunma hazırlayacaklarına dair hazırlıkta yapmış. Örgüt üyelerine cep telefonundaki bu programdan haberdar olmadıklarını ya da internet kullanıcısı olarak yoğun program indiren kişi olarak herkese açık bu programları kendilerinin de indirdiğini ama bunun örgütsel bir faaliyet göstergesi olamayacağını savunmaları tembihlenmiş.

TEMEL FELSEFE İNKAR

Emniyet raporunda, “Örgüt üyelerinin bu listede olup olmadıklarını merak edip sorular sordukları, bu listede olmadığı halde gözaltına alınan mensupların tespitiyle 53 bin kişilik MİT ByLockçu listesini nasıl ele geçirebilecekleri konusunda araştırma yaptıkları, örgütün temel felsefesinin inkar olduğu açıkça görülmektedir” ifadeleri dikkat çekti.

DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Emniyet raporunda, ele geçen FETÖ raporlarından birindeki şu ifadelere de dikkat çekildi: “Yapılan operasyonlarda arkadaşlarımızdan 129 kişi hakkında tutukluluk kararı verilmiştir. Hakkında tutukluluk kararı bulunan 21 arkadaşımız teslim olmamıştır. Hakkında tutukluluk kararı verilen daha sonra yapılan itirazlarla serbest kalan 68 arkadaşımız bulunmaktadır. Avukatlar tutuklu arkadaşlarımızın durumunu yakından takip etmekte ve tutukluluk itirazlarını yapmaktadırlar. Kardeş aileler, tutuklu ailelerini takip etmekte ve desteği vermekte.”