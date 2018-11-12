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Terörist İsrail'den Gazze'ye alçak saldırı: 7 şehit

Eli kanlı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 7 Filistinli şehit oldu, 7 Filistinli yaralandı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 08:21
Terörist İsrail'den Gazze'ye alçak saldırı: 7 şehit

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 7 Filistinli şehit oldu, 7 Filistinli yaralandı. İsrail Ordusu, yaşanan çatışmada bir askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, Han Yunus'un doğu sınırına düzenlenen saldırıda 7 Filistinli'nin şehit düştüğünü, 7'sinin yaralandığını belirtti.

İŞTE ŞEHİT OLANLARIN İSİMLERİ
Kudra, şehit olan Filistinlilerin isimlerini, Nureddin Selame Bereke (37), Muhammed Macid Musa el-Karra (23), Alaeddin Muhammed Kuveydir (22), Mustafa Hasan Ebu Ude (21), Muhammed Atallah Musabbih (25), Ala Nasrullah Abdullah Fuseyfis (19) ve Ömer Naci Müslim Ebu Hatır (21) olarak açıkladı. Kudra, ayrıca, sağlık bakanlığının tüm ekiplerinin teyakkuz haline getirildiğini kaydetti.

İSRAİL ASKERLERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan, Gazze Şeridi'nin güneyine dün akşam İsrail ordusunun düzenlediği saldırı sırasında çıkan çatışmada 1 İsrail askeri öldürüldü.  İsrail Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Ordusu özel kuvvetlerininin Gazze Şeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdiği sırada yaşanan çatışmada bir İsrail askeri öldü, 1 asker ise hafif şekilde yaralandı." ifadelerine yer verildi. 

10 ROKET ATILDI
İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee ise düzenlediği basın toplantısında, Gazze'den İsrail'e 10 roket atıldığının tespit edildiğini, roketlerden 2'sinin Demir Kubbe isimli hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini aktardı.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI
Gazze tarafından ise atılan roketlerin sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Söz konusu açıklama, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyine yaptığı düzenlediği ve 7 Filistinlinin şehit olduğu saldırının ardından gerçekleşti.

SİVİL ARAÇ İÇ KISIMLARA KADAR GİRMİŞTİ
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları olayın detayına ilgili daha önce yaptığı yazılı açıklamada, bir grup İsrail askerinin sivil bir araçla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 3 kilometre kadar iç kısımlarına girdiğini ve Tugay komutanlarından Nur Bereke'ye suikast düzenlediğini duyurmuştu.

İSRAİL ORDUSU AÇIKLADI
İsrail ordusu ise açıklamasında, "Kuvvetlerimiz, Gazze Şeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun ardından çatışmalar yaşandı." ifadesine yer vermişti.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 08:21
  1. Ordu
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