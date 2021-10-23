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Dünya Terörist İsrail güçleri, Filistinlilerin evlerini bastı! 1'i yaşlı 7 Filistinli gözaltına alındı
Dünya

Terörist İsrail güçleri, Filistinlilerin evlerini bastı! 1'i yaşlı 7 Filistinli gözaltına alındı

Terörist İsrail güçleri, işgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'te Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 00:08:00 -
Terörist İsrail güçleri, Filistinlilerin evlerini bastı! 1'i yaşlı 7 Filistinli gözaltına alındı

Terörist İsrail güçleri, işgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'te Filistinlilerin evlerini bastı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terörist İsrail güçleri Filistin'in başkenti Kudüs'ün Cebel el-Mukebber beldesinde yaşayan Filistinli Sıyam ailesinin evine baskın yaptı.

Ev halkına saldıran terörist İsrail güçleri, eşyalara da zarar verirken, evde bulunan biri 71 yaşındaki 5 kişiyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail güçleri, Silvan beldesinde de evlerine baskın düzenlediği 2 Filistinliyi gözaltına alırken, duruma tepki gösteren Filistinli gençler ile aralarında arbede yaşandı.

Ayrıca beldenin ana caddesinin kapatan terörist İsrail güçleri, araçların girişine engel oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen işgalci İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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