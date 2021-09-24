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Dünya Terörist İsrail askerlerinden bir alçaklık daha! 'Vahşice darp ettiler'
Dünya

Terörist İsrail askerlerinden bir alçaklık daha! 'Vahşice darp ettiler'

Terörist İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu darp ederek gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 00:08:00 -
Terörist İsrail askerlerinden bir alçaklık daha! 'Vahşice darp ettiler'

Terörist İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu darp ederek gözaltına aldı.

Filistinli Ziya El-Haddad, terörist İsrail askerlerinin El-Halil’in Eski Şehir bölgesindeki Tel Rumeyde mahallesinde yaşayan kız kardeşinin 10 yaşındaki oğlu İsmail En-Niççe’yi vahşice darp ederek gözaltı merkezine aldıklarını belirtti.

Haddad, yeğeninin 3 saat boyunca gözaltında tutulduğunu ifade ederek, El-Halil kentindeki Eski Şehir bölgesindeki çocukların “her gün dehşet dolu bir korku atmosferinde yaşadıklarına ve işgal askerleri tarafından cezalandırmaya maruz bırakıldıklarına” dikkat çekti.

Batı Şeria ve Filistin'in başkenti Kudüs'te işgalci İsrail güçlerince sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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