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Dünya Terörist İsrail askerleri, Filistinli bir çocuğu şehit etti
Dünya

Terörist İsrail askerleri, Filistinli bir çocuğu şehit etti

Terörist İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentindeki baskınında 16 yaşındaki Filistinli bir çocuk şehit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 23:28:00 -
Terörist İsrail askerleri, Filistinli bir çocuğu şehit etti

Terörist İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentindeki baskınında 16 yaşındaki Filistinli bir çocuk şehit oldu.

Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerince Nablus’a bağlı Odala beldesinde şehit edilen 16 yaşındaki Filistinli çocuğun naaşının teslim alındığı bildirildi.

Açıklamada, beldede çıkan olaylarda ayrıca gerçek mermiyle yaralanan bir Filistinli gencin de hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı da Odala beldesinde bir Filistinlinin şehit olduğunu yaptığı yazılı açıklamayla teyid ederken, şehidin kimliğine ilişkin bir bilgiye ise yer vermedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail askerleri Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Odala beldesine baskın düzenledi.

Haberde, İsrail askerlerinin karşılık veren Filistinlilere yönelik göz yaşartıcı gaz, plastik ve gerçek mermi kullandığı aktarıldı.

İşgalci terörist İsrail ordusu, 2 Mayıs’ta Nablus yakınlarındaki Zaatara askeri kontrol noktası çevresinde Yahudi yerleşimcilere düzenlenen silahlı saldırının ardından failleri bulmak amacıyla Batı Şeria’daki baskın ve gözaltı dalgasını şiddetlendirmişti.

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