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Dünya Terörist İsrail askerleri, bir Filistinliyi daha katletti
Dünya

Terörist İsrail askerleri, bir Filistinliyi daha katletti

Terörist İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale etti, bir Filistinli hayatını kaybetti. Yaralılar olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 16:29:00 -
Terörist İsrail askerleri, bir Filistinliyi daha katletti

Terörist İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale etti, bir Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, işgalci İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinliler, Nablus'a bağlı Beyta beldesinde gösteri düzenledi.

Terörist İsrail güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler kullanırken, Filistinliler ise askerlere taşla karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, terörist İsrail askerlerinin Beyta beldesindeki gösteriye müdahalesinde gerçek mermiyle vurulan bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada 3 kişinin plastik mermiyle vurularak, 7 kişinin ise çeşitli şekillerde yanık oluşması ve düşme sonucu yaralandığı, onlarca kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği vurgulandı.

Nablus'un çevre beldeleri başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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