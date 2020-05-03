  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Terörist Hafter'e bir darbe daha: Hepsi yok edildi

Libya Ordusu, gayrimeşru güçlerin lideri terörist Hafter'e bağlı Sudanlı Cancavid milislerini başkentin yaklaşık 400 kilometre güneyindeki el-Karyat bölgesinde taşıyan otobüsü havadan vurarak etkisiz hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 17:12:00 -
Terörist Hafter'e bir darbe daha: Hepsi yok edildi

Libya Ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava unsurları, başkentin yaklaşık 400 kilometre güneyindeki el-Karyat bölgesinde ücret karşılığı Hafter saflarında savaşmak üzere Libya'ya getirilen Sudanlı Cancavid milislerini taşıyan otobüsü vurdu.

Cancavid milis grubu, Darfur'daki iç savaşta soykırım yapmakla suçlanıyor.

ABD kuklası veliaht prensin 2030 rüyası kabusa dönüşüyor
ABD kuklası veliaht prensin 2030 rüyası kabusa dönüşüyor

Dünya

ABD kuklası veliaht prensin 2030 rüyası kabusa dönüşüyor

Terörist Hafter'e ağır darbe: Havaya uçuruldu
Terörist Hafter'e ağır darbe: Havaya uçuruldu

Dünya

Terörist Hafter'e ağır darbe: Havaya uçuruldu

Hafter kaybedince Avrupa Birliği Libya'da
Hafter kaybedince Avrupa Birliği Libya'da "ateşkes" istedi

Dünya

Hafter kaybedince Avrupa Birliği Libya'da "ateşkes" istedi

Libya'dan flaş Türkiye mesajı: Birlikte daha güçlüyüz
Libya'dan flaş Türkiye mesajı: Birlikte daha güçlüyüz

Gündem

Libya'dan flaş Türkiye mesajı: Birlikte daha güçlüyüz

Terörist Hafter Libya'da sıkıştıkça destekçisi BAE saldırganlaşıyor
Terörist Hafter Libya'da sıkıştıkça destekçisi BAE saldırganlaşıyor

Dünya

Terörist Hafter Libya'da sıkıştıkça destekçisi BAE saldırganlaşıyor

Terörist Hafter bozguna uğrayınca Rusya devreye girdi: Ateşkes istediler
Terörist Hafter bozguna uğrayınca Rusya devreye girdi: Ateşkes istediler

Dünya

Terörist Hafter bozguna uğrayınca Rusya devreye girdi: Ateşkes istediler

Şer ittifakına resti çekti: Onları ülkelerine tabutların içinde göndereceğiz
Şer ittifakına resti çekti: Onları ülkelerine tabutların içinde göndereceğiz

Dünya

Şer ittifakına resti çekti: Onları ülkelerine tabutların içinde göndereceğiz

BAE'den büyük alçaklık! İnsan kaçakçılığına başladılar
BAE'den büyük alçaklık! İnsan kaçakçılığına başladılar

Dünya

BAE'den büyük alçaklık! İnsan kaçakçılığına başladılar

Terörist Hafter'e büyük şok! Meşru Libya hükümetini desteklediklerini açıkladılar
Terörist Hafter'e büyük şok! Meşru Libya hükümetini desteklediklerini açıkladılar

Dünya

Terörist Hafter'e büyük şok! Meşru Libya hükümetini desteklediklerini açıkladılar

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı