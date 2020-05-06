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Dünya

Terörist Hafter yine sivilleri vurdu! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Terörist Hafter'e bağlı güçler Libya'nın başkenti Trablus'taki Tecura sahil yoluna saldırı düzenledi. Olayda 3 sivil hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 19 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 16:55:00 -
Terörist Hafter yine sivilleri vurdu! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Libya'yı ele geçirmek için başkent Trablus'a yönelik hareket başlatan terörist Halife Hafter, sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'taki Tecura sahil yoluna düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 19 sivil yaralandı.

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