Terörist Hafter yine sivilleri vurdu! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Terörist Hafter'e bağlı güçler Libya'nın başkenti Trablus'taki Tecura sahil yoluna saldırı düzenledi. Olayda 3 sivil hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 19 sivil yaralandı.
Libya'yı ele geçirmek için başkent Trablus'a yönelik hareket başlatan terörist Halife Hafter, sivilleri hedef almaya devam ediyor.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'taki Tecura sahil yoluna düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 19 sivil yaralandı.