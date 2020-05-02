  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Terörist Hafter bozguna uğrayınca Rusya devreye girdi: Ateşkes istediler

Libya'nın doğusundaki gayrı meşru güçlerin lideri Hafter'in müttefiği Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Libya Hükümeti karşısında büyük kayıplar verdiği için "Rusya'nın telkiniyle Hafter'in ateşkes ilan ettiğini" açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 10:30:00 -
Terörist Hafter bozguna uğrayınca Rusya devreye girdi: Ateşkes istediler

Libya'nın doğusundaki Ubeydat kabilesi liderleriyle bir araya geldiği sırada yaptığı konuşmaları sosyal medyaya yansıyan Salih, Hafter'in uluslararası destekçisi Rusya'nın, Libya'da sahadaki son duruma ilişkin dair bir rapor hazırladığını belirtti.

Bu rapora göre Hafter milislerinin Libya Ordusu karşısında oldukça zor durumda olduğunu kaydeden Salih, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Terhune kentindeki Hafter milislerine yardım için giden ikmal yardımlarının havadan vurulduğuna işaret ederek kentteki milislerin "adeta uçurumun kenarında" olduğunu söyledi.

Salih, iç savaşın gelecek haftalarda Hafter milisleri aleyhine yeni bir aşamaya taşınacağının Rusların kaleme aldığı raporda yer aldığını belirterek, "Ruslar çatışma bölgelerinde durumun giderek zorlaşmasından dolayı Hafter'den ateşkes ilan etmesini istedi." dedi.

Rusya: Açıklama Berlin Konferansı'na uygun olsun

Rusların, "Başkanlık Konseyi'nin yeniden oluşturulması" teklifine ilişkin Hafter'den açıklama yapmasını istediğini kaydeden Salih, yapacağı açıklamanın Trablus'ta savaşı durdurma çağrısı ve yeni "Başkanlık Konseyi" kurulmasına ilişkin Berlin Konferansı kararıyla uyumlu olması yönünde yazılı talepte bulunduklarını vurguladı.

Salih, "Rusya'nın raporuna göre en kısa süre içinde, belki de bu hafta, Birleşmiş Milletler'de Libya Hükümeti'nin ülkenin meşru temsilcisi olduğu kesinleşecek." dedi.

Hükümet güçleri sahada üstünlük elde etmeyi sürdürüyor

Libya Ordusu son dönemde ülkenin batısında askeri alanda birçok başarıya imza atarak yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden temizlemişti. Hükümet güçleri, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için operasyon başlatmıştı.

Hükümetin son dönemde sahadaki başarıları üzerine, Hafter, Libya'daki "siyasi geçiş sürecinin çerçevesini çizen BM'nin kabul ettiği Suheyrat Anlaşması'nın geçerliliğini yitirdiğini" ileri sürerek, "ülkeyi yönetecek uygun kuruma karar verilmesi gerektiğini" söylemişti.

Bu konuşmanın ardından Hafter taraftarları sokağa inerek, darbeci generalden görevi üstlenmesini talep ettikleri gösteriler düzenlemişti. Hafter, birkaç gün sonra tekrar kameraların karşısına geçerek Suheyrat Anlaşması'nın sona erdiğini ve "halkın kendisine verdiği yetkiyi kabul ettiğini" söylemişti.

Ancak Hafter'in aynı zamanda kendi bölgesindeki müttefiklerine yönelik de darbe anlamını taşıyan bu girişimi, uluslararası alanda tepkiyle karşılanmıştı.

Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu'nun Sözcüsü Ahmed el-Mismari, ramazan ayı boyunca tek taraflı ateşkes ilan ettiklerini öne sürmüş ancak bu duyurudan sadece birkaç saat önce Hafter'e bağlı milisler başkentin güneyine roketli saldırılar düzenlemişti. Libya Hükümeti, Hafter'in bu adımını "aldatmaca" şeklinde nitelemiş kendilerini savunmaya devam edeceklerini duyurmuştu.

Libya'nın kaderini değiştiren destek: Türkiye korudu!
Libya'nın kaderini değiştiren destek: Türkiye korudu!

Gündem

Libya'nın kaderini değiştiren destek: Türkiye korudu!

İngiltere Libya için kararını verdi: Onların yanındayız
İngiltere Libya için kararını verdi: Onların yanındayız

Dünya

İngiltere Libya için kararını verdi: Onların yanındayız

Libya hükümet güçleri Havatim askeri kampına girdi
Libya hükümet güçleri Havatim askeri kampına girdi

Dünya

Libya hükümet güçleri Havatim askeri kampına girdi

Terörist Hafter iyice köşeye sıkıştı: Birlikler ilerliyor
Terörist Hafter iyice köşeye sıkıştı: Birlikler ilerliyor

Dünya

Terörist Hafter iyice köşeye sıkıştı: Birlikler ilerliyor

ABD kuklası veliaht prensin 2030 rüyası kabusa dönüşüyor
ABD kuklası veliaht prensin 2030 rüyası kabusa dönüşüyor

Dünya

ABD kuklası veliaht prensin 2030 rüyası kabusa dönüşüyor

Terörist Hafter'e ağır darbe: Havaya uçuruldu
Terörist Hafter'e ağır darbe: Havaya uçuruldu

Dünya

Terörist Hafter'e ağır darbe: Havaya uçuruldu

Hafter kaybedince Avrupa Birliği Libya'da
Hafter kaybedince Avrupa Birliği Libya'da "ateşkes" istedi

Dünya

Hafter kaybedince Avrupa Birliği Libya'da "ateşkes" istedi

Darbeci Hafter yönetime el koydu! İki ülkeden sert tepki
Darbeci Hafter yönetime el koydu! İki ülkeden sert tepki

Dünya

Darbeci Hafter yönetime el koydu! İki ülkeden sert tepki

Terörist Hafter'e çok sert tepki: Yenilgisini ilan etti
Terörist Hafter'e çok sert tepki: Yenilgisini ilan etti

Dünya

Terörist Hafter'e çok sert tepki: Yenilgisini ilan etti

Libya'dan flaş Türkiye mesajı: Birlikte daha güçlüyüz
Libya'dan flaş Türkiye mesajı: Birlikte daha güçlüyüz

Gündem

Libya'dan flaş Türkiye mesajı: Birlikte daha güçlüyüz

Terörist Hafter Libya'da sıkıştıkça destekçisi BAE saldırganlaşıyor
Terörist Hafter Libya'da sıkıştıkça destekçisi BAE saldırganlaşıyor

Dünya

Terörist Hafter Libya'da sıkıştıkça destekçisi BAE saldırganlaşıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Hafter'e, "Geçti Bor un pazarı" denilmeli
  • Yanıtla

elazığlı

İt'in sözüne güvenilmez, ateşkes kararı hafter'in bütün itleri silahlarını teslim etmek şartı ile kabul edilmeli.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı